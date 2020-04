Voting des Tages : Versammlungen und Aufzüge am 1. Mai trotz Corona: Wie stehen Sie dazu?

An dieser Stelle finden Sie jeden Tag eine Umfrage zu einem aktuellen Thema.

29. April 2020, 18:00 Uhr

Trotz der Corona-Pandemie und der deswegen geltenden Abstandsregelungen waren bis Mitte der Woche 47 Versammlungen und Aufzüge zum Tag der Arbeit am 1. Mai in Hamburg angemeldet worden. Nach Kooperationsverhandlungen seien bislang sechs Versammlungen genehmigt worden, teilte die Polizei am Mittwoch (29. April) mit. 33 befänden sich noch in der Prüfung, vier Versammlungen seien vom Anmelder abgesagt worden.

Wir fragen daher heute:

Versammlungen und Aufzüge am 1. Mai trotz Corona: Wie stehen Sie dazu? Ich bin dafür, alles ohne Prüfung zuzulassen. Trotz Corona-Pandemie haben Menschen das Recht dazu. Ich bin dafür. Aber das Anliegen muss überprüft und während der Versammlung müssen die Abstände eingehalten werden. Ich bin dagegen. In diesen Zeiten sollte das untersagt werden. zum Ergebnis

