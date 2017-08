SummerJazz : Verregnete Nachmittage und sommerliche Abende in Pinneberg

vergrößern 1 von 1 Foto: Bastian Fröhlig 1 von 1

Pinneberg | „Die Qualität der Musik war fantastisch. Wir hatten so viele Highlights in diesem Jahr und nicht nur eine Band, die heraussticht“, freute sich Ralph Kricke, Vorsitzender des Fördervereins SummerJazz, gestern. Mehr als 50 Bands – zum Teil einmalige Zusammenstellungen von Musikern, die so noch nie aufgetreten waren, und vielleicht auch nie mehr werden – erfüllten das 22. SummerJazz-Festival mit Leben. Einzig der Hauptgast wollte nicht mitspielen: das Wetter.

„Es ist schade für die Musiker und die Besucher, dass das Wetter nicht mitgespielt hat“, bilanzierte Kricke. Freitag- und Sonnabendnachmittag herrschte Leere zwischen den sechs Bühnen. Gerade einmal wenige Dutzend Besucher hatten sich mit Regenjacken und Sonnenschirm auf die Konzertmeile gewagt.

„Ich kannte das Festival gar nicht und bin das erste Mal hier. Es ist wirklich nett gemacht. Schade, dass das Wetter nicht mitspielt“, sagte Randy Schallehn aus Kiel. Sie hatte bei Facebook gelesen, dass ein Bekannter von ihr in Pinneberg auftritt, ihren Klappstuhl geschnappt und sich aus der Landeshauptstadt auf dem Weg nach Pinneberg gemacht. „Ich wusste gar nicht, dass es hier so nett ist mit Bänken, aber mit dem Stuhl bin ich flexibler“, sagte sie lachend, während sie ein Stück weiter unter das schützende Vordach eines Ladengeschäfts rückte. Dort hatte auch Volker Müller aus Hamburg mit seiner Frau Schutz gesucht. Die SummerJazz-Kappe war tief ins Gesicht gezogen. Ein Zeichen für einen absoluten Festival-Fan? „Die habe ich mir tatsächlich erst gestern gekauft, weil ich unter der Kapuze meiner Regenjacke so schlecht gehört habe“, sagte er lachend und ergänzte: „Das Festival besuche ich aber trotzdem schon seit Jahren. “ Die Mischung locke ihn immer wieder ins Hamburger Umland. „Auch wenn Country nicht so meins ist, habe ich hier viele tollte Bands gefunden. Diese live hören ist einfach anders – zumeist besser“, schwärmte Müller.

Grund zur Schwärmerei gab es auch für Günter Kleinschmidt, einen der Festivalorganisatoren: „Auf die Pinneberger ist immer Verlass. Sobald es trocken wurde, sind die Musikfans in die Innenstadt geströmt.“ Der Platz vor der Drostei war voll, als am Freitag Thorbjørn Risager & The Black Tornado, Gewinner des dänischen Musik-Awards, und am Sonnabend Jessy Martens & Band auf der Hauptbühne loslegten. „Das war für uns als Organisatoren und auch für die Musiker toll“, sagte Kleinschmidt.

Doch die Musiker nahmen auch die Regenschauer gelassen. „Für das Wetter kann niemand etwas“, sagte Hendrik Südhaus, der als „The Bigharmonicaman“ am Sonnabend vor einer kleinen Gruppe Zuschauer auftrat. „Ich bin froh, wenn bei dem Wetter überhaupt jemand stehenbleibt“, so der Festival-Debütant. „Uns macht einfach die Musik Spaß und es geht uns darum, Musik zu überliefern. Es wäre schaden, wenn einige tolle Songs nie mehr gespielt würden.“ Ein Sonderlob verteilte er an das Technik-Team. Wie machte sich das Wetter da bemerkbar? „Wasser ist nie gut, aber das sind schon vernünftige Zelte“, sagte Dirk Barkmann vom Dibitech Veranstaltungsservice. Drei Tage müssten die Geräte trocknen. „Sonst bildet sich Schimmel. Aber sonst ist das Wetter kein Problem“, so Barkmann.

Auch auf den Verkauf der Pins, der Eintrittskarte zum Festival, habe das Wetter keine negativen Auswirkungen gehabt. „Gefühlt war der Verkauf besser als im letzten Jahr“, bilanzierte Kircke. Die Zahlen sollen aber erst heute final vorliegen.

von Bastian Fröhlig

erstellt am 14.Aug.2017 | 14:00 Uhr