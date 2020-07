Voting des Tages : Verpflichtende Corona-Tests für Reiserückkehrer – wie stehen Sie dazu?

An dieser Stelle finden Sie jeden Tag eine Umfrage zu einem aktuellen Thema.

27. Juli 2020, 18:00 Uhr

Die neuen Regelungen zu Corona-Tests für Menschen, die aus dem Ausland nach Deutschland zurückkehren, sind hoch umstritten. Freiwillige Tests seien zu lasch, sagen die Einen, und fordern eine Pflicht. Ein Zwang sei ein zu starker Eingriff in die Intimsphäre sagen die Anderen, und warnen vor einer Verschärfung.

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) und die Ressortchefs der Bundesländer hatten am Freitag (24. Juli) beschlossen, dass sich alle Reisenden aus Risikogebieten nach ihrer Rückkehr in Deutschland künftig kostenlos auf das Virus testen lassen können – aber nicht müssen. Spahn sagte am Samstag, er lasse aber prüfen, ob es rechtlich möglich sei, verpflichtende Tests einzuführen. Das stieß auf ein breites Echo.

Wir möchten daher heute von Ihnen wissen:

Verpflichtende Corona-Tests für Reiserückkehrer – wie stehen Sie dazu? Ich stimme zu. Alle Reiserückkehrer aus dem Ausland sollten getestet werden. Ich stimme teileweise zu. Nur Reiserückkehrer aus Risikogebieten sollten getestet werden. Ich stimmte nicht zu. Die Tests sollten freiwillig sein. zum Ergebnis

