Anzeige : Vermissen Sie Ihr gutes Hören – vielleicht ohne es zu wissen?

Hörgeräte Stropahl in Wedel lädt zum kostenlosen Test moderner Hörhilfen ein.

Avatar_shz von Jan Wilhelm Kleineke

06. Mai 2021, 00:00 Uhr

Wedel | Top-Kompetenz in Wedel macht langes Suchen überflüssig: Hörgeräte Stropahl lässt Sie fast unsichtbare Hörlösungen 14 Tage lang kostenlos testen.

Hand aufs Herz: Fragen Sie sich manchmal, ob Ihre Lieblingsserie in letzter Zeit immer leiser übertragen wird? Mussten Sie schon mehrmals die Lautstärke nachregulieren? Vielleicht liegt es nicht an der Technik. Wenn Sie zum Beispiel das Gefühl haben, dass Ihre Gesprächspartner nuscheln, dann geht es Ihnen wahrscheinlich wie über 1,3 Millionen Deutschen: Sie leiden an einer bereits vorhandenen oder beginnenden Hörminderung.

Eine Hörminderung bleibt von Betroffenen lange unbemerkt, denn sie findet schleichend statt. Jana Schumacher, Hörakustik-Meisterin und Inhaberin von Hörgeräte Stropahl in Wedel

Inke Valentin

Anders als zum Beispiel Zähne geben unsere Ohren kein deutliches Warnsignal, wenn etwas nicht stimmt. Manche vermissen Lebensfreude durch Hörfreude – oft ohne es zu wissen.

Quantensprung in der Technik: modernste Kleinst-Hörgeräte unverbindlich selbst erleben

Viele Menschen mit erkannter Hörminderung scheuen sich davor eine Hörlösung zu tragen. Sie haben Sorge, das Gerät könnte von anderen entdeckt werden oder zu teuer ausfallen. Doch heutzutage sind diese Sorgen unbegründet. Die Chip-Technologie hat in den letzten Jahren einen Quantensprung gemacht: Hörlösungen der neuen Generation sind so gut wie unsichtbar. Dazu bieten sie durch Bluetooth-Konnektivität die Möglichkeit Telefonate, Musik und TV direkt ins Ohr zu übertragen. Was den Preis betrifft: Jeder hat das Anrecht auf einen Zuschuss seiner Krankenkasse. Dieser wird sogar alle sechs Jahre erneuert.

Signia

Wer in Wedel und Umgebung wohnt, kann bei Hörgeräte Stropahl aktuell 14 Tage lang kostenlos modernste Kleinst-Hörlösungen testen. Und wer sich über den Link www.hoertester-gesucht.de/stropahl anmeldet und als Testhörer qualifiziert, spart bei einer Kaufentscheidung nach dem Testen bis zu 200 Euro bei einer eventuellen Zuzahlung.

„Nutzen Sie unsere Kompetenz und lassen Sie sich und Ihren Lieben gutes Hören nicht entgehen“, ermuntert Jana Schumacher zum unverbindlichen Kennenlernen.

Kontakt

Hörgeräte Stropahl

Bahnhofstraße 39

22880 Wedel

Web: www.hoertester-gesucht.de/stropahl

Telefon: 04103 928 45 84

Öffnungszeiten

Montag bis Freitag: 9-12.30 Uhr sowie 14-18 Uhr

Samstag: 9-12 Uhr