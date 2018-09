Vermieter stirbt: Angehörige treten für ihn in Mietvertrag ein

von Florian Kleist

Stirbt ein Vermieter, treten die Erben an seiner Stelle in den Mietvertrag ein. Sie müssen die Mieter darüber informieren. Darauf macht die schleswig-holsteinische Notarkammer in Kiel aufmerksam.

Erben mehrere Personen die Immobilie, haben sie verschiedene Optionen: So können sie das Haus oder die Wohnung beispielsweise verkaufen und den Erlös entsprechend der Erbquote unter sich aufteilen. Oder sie verwalten die Immobilie als Erbengemeinschaft gemeinsam – dann müssen sie künftig alle Entscheidungen im Konsens fällen. Alternativ können sie die Immobilie unter allen Erben aufteilen und einzeln verwalten – dies ist etwa bei einem Haus mit mehreren Mietwohnungen denkbar und praktisch umsetzbar.

Für das Erbe kann Erbschaftssteuer anfallen. Bei einer Immobilie besteuert der Fiskus den Verkehrswert. Das ist der Preis, den die Immobilie bei einem Verkauf voraussichtlich am Markt erzielen würde. Für vermietete Immobilien gibt es einen Abschlag von zehn Prozent auf diesen Verkaufswert.