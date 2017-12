Region Pinneberg in Kürze : +++ Vermeintlicher Banküberfall in Barmstedt +++ Kita-Streit in Elmshorn +++ Schenefelder Floorballer siegen wieder +++

von shz.de

erstellt am 05.Dez.2017 | 06:00 Uhr

Barmstedt Dramatische Szenen vor der Barmstedter Filiale der Sparkasse an der Königstraße: Laut einem Augenzeugen rasten gestern gegen 13 Uhr drei Streifenwagen vor die Bank, mehrere Beamte sprangen „mit der Hand an der Waffe“ heraus und umstellten das Gebäude. Doch was nach einem Banküberfall aussah, erwies sich im Nachhinein als harmlos: „Es war ein Überfall-Fehlalarm“, sagte Polizeisprecher Arnd Habermann auf Anfrage unserer Zeitung.

Elmshorn Der Elmshorner Kita-Streit: 20 neue Plätze sollen im Kindergarten der katholischen St.-Marien-Gemeinde an der Beseler Straße entstehen: Doch das zuständige Erzbistum Hamburg will sich – wie berichtet – nicht an den Bau- und Betriebskosten mit dem üblichen Satz von fünf Prozent beteiligen. Es hagelt Kritik aus der Politik. Die Position der Kirche: Die Bereitstellung von Kitaplätzen ist eine kommunale Aufgabe.

Schenefeld Die Floorballer von Blau-Weiß 96 Schenefeld haben in der 1. Bundesliga beim 5:3-Erfolg gegen VfL Red Hocks Kaufering eine beeindruckende Aufholjagd hingelegt.

Pinneberg Durfte Pinnebergs Bürgermeisterin Urte Steinberg (parteilos) einen externen PR-Berater beauftragen, obwohl Pinneberg unter dem Rettungsschirm steht? Die Kommunalaufsicht, die sich mit dem Fall beschäftigt hat, sieht keinen Rechtsverstoß und stärkt Steinberg den Rücken. Die Fraktion Grüne & Unabhängige hatte Kiel eingeschaltet. Grünen-Fraktionschef Joachim Dreher zeigte sich gestern enttäuscht.

Bönningstedt Nachdem ein Bewohner einer Wohnung in der Ellerbeker Straße am Sonnabend nicht erreichbar war, rückte die Feuerwehr mit vier Einsatzfahrzeugen aus. Einem Nachbarn gegenüber hatte sich der Anwohner über gesundheitliche Beschwerden beklagt. Dieser alarmierte am Folgetag die Feuerwehr. Gegen 21.58 Uhr wurden die Rettungskräfte alarmiert. Nachdem auf Klingeln und Klopfen nicht reagiert wurde, verschafften sich die alarmierten Einsatzkräfte mit einem Spezialwerkzeug Zutritt zu der Wohnung. Der Bewohner konnte angetroffen werden, war aber nur noch bedingt ansprechbar. Mit einem Tragetuch wurde der Mann nach einer Erstversorgung durch den Rettungsdienst über das Treppenhaus zum Rettungswagen und ins Krankenhaus gebracht. 24 Kameraden waren im Einsatz, der bis 22.40 Uhr dauerte.

Wedel Rund zehn Jahre, nachdem die Stadt Wedel selbst dringenden Sanierungsbedarf im nördlichen Gnäterkuhlenweg festgestellt hat, soll das Teilstück ausgebaut werden. Dabei gelten andere Vorzeichen als im Süden: Laut einem Vergleich mit einem Kläger in Sachen Ausbaubeiträge hat die Straße einen überörtlichen Charakter. Ausgebaut wurde im Süden als Anliegerstraße. Der Kläger zahlt daher 23 statt 85 Prozent. Dieser Satz gilt auch für den Norden.

Hamburg Die Menschen im Norden sind in Kauflaune. Der Einzelhandel rechnet für das Jahr 2017 mit einem Umsatzplus von drei Prozent, auch das aktuelle Weihnachtsgeschäft sei gut angelaufen, meldet der Handelsverband Nord. Sorgen bereiten dem Verband kleinere Unternehmen. Sie könnten sich nur schwer im zunehmend globalen Wettbewerb behaupten. Der Online-Handel wirke wie ein „Brandbeschleuniger“.

Schleswig-Holstein Zwei Volksinitiativen in Schleswig-Holstein haben fast 50.000 Unterschriften für größere Abstände zwischen Windanlagen und Wohnhäusern sowie für ein verbrieftes Mitbestimmungsrecht der Bürger gesammelt. Der Landtag werde sich nach der Prüfung der Unterschriften mit den Anliegen spätestens in seiner Sitzung Ende April befassen, sagte Parlaments-Vizepräsident Rasmus Andresen (Grüne).