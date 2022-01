Anstoß: Die HSV-Kolumne : Verlieren verboten: Der Druck im Derby gegen den FC St. Pauli liegt beim HSV

Das Stadtderby zwischen dem HSV und dem FC St. Pauli am Freitag (21. Januar, 18.30 Uhr) im Volksparkstadion ist vor allem für den HSV wegweisend. Bei einer Niederlage wäre der Status als Nummer eins in Hamburg weg.

19. Januar 2022, 11:14 Uhr

Das Stadtderby zwischen dem HSV und dem FC St. Pauli am Freitag (21. Januar, 18.30 Uhr) im Volksparkstadion ist vor allem für den HSV wegweisend. Bei einer Niederlage wäre der Status als Nummer eins in Hamburg weg.

Es gibt Spiele, die für den weiteren Verlauf einer Saison von entscheidender Bedeutung sind. Für den HSV ist das Stadtderby gegen den FC St. Pauli eine solche Partie. Ein Sieg könnte dem Dino den Rückenwind geben, der die Rothosen zum Aufstieg trägt. Die schon weit enteilten Kiezkicker wären plötzlich nur noch drei Punkte voraus.

St. Pauli hat die Chance auf eine Wachablösung

Eine Niederlage hätte dagegen den gegenteiligen Effekt. Dann würde St. Pauli bereits neun Punkte vor dem HSV liegen. Ein Rückstand, der in nur noch 14 Spielen kaum aufzuholen wäre. Der HSV würde mit ziemlicher Sicherheit erstmals in der Vereinsgeschichte am Saisonende hinter der Millerntor-Elf liegen und hätte dazu noch beide Derbys in dieser Spielzeit verloren. Der Status als Nummer eins in Hamburg wäre also weg – schlimmstenfalls sogar für längere Zeit, wenn die Braun-Weißen aufsteigen und die Rothosen weiter in der Zweiten Liga vor sich hin dümpeln müssen.

Eine Schmach, die vieles hinterfragen würde. Verlieren ist deshalb für den HSV verboten. Die so häufig gelobte Entwicklung des Dinos unter Trainer Tim Walter wäre durch eine erneute Derby-Pleite Geschichte. Daran würde auch der überraschende Sieg im Pokal-Achtelfinale beim 1. FC Köln nichts ändern. Wie will man Fans und Medien eine positive Entwicklung verkaufen, wenn man selbst dem kleinen Stadtrivalen hinterher hinkt, dem man vor nicht allzu langer Zeit noch meilenweit voraus war? Dass daraus ein Duell auf Augenhöhe geworden ist, zeigt, dass am Millerntor einiges richtig gemacht wurde. Und im Volkspark vieles falsch.

Kiezkicker könnten mit einer Niederlage leben, der HSV nicht

Der Druck im Derby liegt also beim HSV, weil er wesentlich mehr zu verlieren hat als der FC St. Pauli. Die Kiezkicker könnten mit einer Niederlage leben und hätten trotz allem weiter gute Aufstiegschancen, der Rivale aus dem Volkspark nicht. Der verpasste Sprung in die Bundesliga wäre aber für beide Teams eine Enttäuschung. St. Pauli ist schon seit Monaten unter den Top drei zu finden, Da wäre ein Scheitern bitter.

Für den HSV zählt ohnehin nichts anderes als der Aufstieg, auch wenn die Verantwortlichen das nicht offen zugeben. Da sich die Strukturen und damit vermutlich auch die Kosten seit dem Abstieg nicht großartig verändert haben, kann es gar keinen anderen Anspruch geben. Zumindest außerhalb des Spielfeldes sind die Hamburger weiter wie ein Erstligist aufgestellt.

Die aktuelle Form scheint bei beiden Teams zu stimmen. Kiezkicker und Rothosen glänzten am Dienstag (18. Januar) im Achtelfinale des DFB-Pokals, warfen mit Köln und Dortmund zwei Bundesligisten aus dem Wettbewerb und zogen ins Viertelfinale ein. Mit ein bisschen Losglück kann es für beide noch weiter gehen, vielleicht sogar ins Finale nach Berlin. Aber Rückschlüsse auf den Spielverlauf im Derby lassen sich aus den beiden Cup-Sensationen nicht ziehen. Denn nicht nur der Pokal hat seine eigenen Gesetze. Das gilt genauso für die Stadtderbys.