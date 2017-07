Region Pinneberg in Kürze : +++ Verletzte nach Unfall auf A23 +++ Benefiz-Turnier in Haselau +++ Grüne für Eltern-Entlastung bei Kita-Gebühren +++

vergrößern 1 von 1 Foto: dpa 1 von 1

Pinneberg Ein 18-jähriger Uetersener ist am Montag auf der Autobahn 23 in Richtung Norden auf Höhe der Anschlussstelle Pinneberg-Mitte von der Fahrbahn abgekommen. Sein VW-Pkw wurde ins Gebäusch geschleudert und kam auf dem Dach zu stehen. Der Fahrer und seine beiden Mitfahrer wurden dabei leicht verletzt, andere Fahrzeuge waren nicht beteiligt. Die Autobahn wurde bis 10 Uhr komplett gesperrt, es kam zu Stau zwischen Rellingen und Pinenberg.

Haselau Am Ende des zehnten Benefiz-Turniers Golf und Kultur zugunsten der Deutschen Stiftung Musikleben (DSM) wurden im Golfclub Gut Haseldorf (GCGH) in Haselau alle Überredungskünste aufgebracht, um die Organisatorin Ute Luttkau zum Weitermachen zu bewegen. So führte der Brutto-Gesamtsieger Hartmut Nies an, dass es zwar das zehnte Turnier sei, aber erst neun Jahre seit der ersten Veranstaltung mit der einzigartigen Verbindung von Golfturnier, Galadiner und Musikgenuss während der Pausen vergangen seien. Es fehle also auf jeden Fall mindestens noch eine weitere Veranstaltung in diesem großartigen Rahmen, so der passionierte Golfer weiter.

Quickborn Der Vorsitzende der Quickborner Grünen-Fraktion, Heinrich Kut, hat davor gewarnt, den Streit zwischen Kommunen und Land über die Finanzierung der Kindertagesstätten auf dem Rücken der Eltern und damit der Kinder auszutragen. „Wir sehen die frühkindliche Förderung als einen Teil des staatlichen Bildungsauftrags“, sagte er und bezog sich damit auf die während der jüngsten Ratssitzung getroffene Entscheidung, die Gebühren für einen Kindertagesstättenplatz nicht zu erhöhen. Das, so Kut, belaste zwar den Quickborner Haushalt mit rund 115.000 Euro, „aber andersherum wird ein Schuh draus: Wir verhindern mit unserer Ablehnung die zusätzliche Belastung der Eltern“. Kut wiederholte die Forderung seiner Partei nach kostenfreien Kitas nach dem Vorbild der Schule.

Uetersen Nur noch knapp zwei Wochen − dann kommt der NDR mit seiner großen Sommertour nach Uetersen und sorgt damit für einen ganz besonderen Kick kurz vor den Sommerferien. Zwei Höhepunkte gibt es dabei mindestens. Zum einen die Stadtwette, die dieses Fernsehformat so interessant für die Besucher macht, und natürlich der Hauptact des Abends: Milow.

Quickborn Der Vorsitzende der Quickborner Grünen-Fraktion, Heinrich Kut, hat davor gewarnt, den Streit zwischen Kommunen und Land über die Finanzierung der Kindertagesstätten auf dem Rücken der Eltern und damit der Kinder auszutragen. „Wir sehen die frühkindliche Förderung als einen Teil des staatlichen Bildungsauftrags“, sagte er und bezog sich damit auf die während der jüngsten Ratssitzung getroffene Entscheidung, die Gebühren für einen Kindertagesstättenplatz nicht zu erhöhen. Das, so Kut, belaste zwar den Quickborner Haushalt mit rund 115.000 Euro, „aber andersherum wird ein Schuh draus: Wir verhindern mit unserer Ablehnung die zusätzliche Belastung der Eltern“. Kut wiederholte die Forderung seiner Partei nach kostenfreien Kitas nach dem Vorbild der Schule.

Elmshorn Einen neuen, großen Standort in Elmshorn: Das hatten sich Gabi und Thomas Themm, Geschäftsführer des Unternehmens Nordsport, gewünscht. Doch daraus wird nichts. Denn die jahrelangen Verhandlungen mit der Stadt über Grundstücke sind gescheitert. Jetzt expandiert das mittelständische Unternehmen nach Rellingen, wird dort neben dem Elmshorner Geschäft in der Berliner Straße ein zweites Standbein eröffnen.

Hamburg Wegen des Baus des Lärmschutzdeckels über der A7 muss die Auffahrt Hamburg-Schnelsen in Richtung Hannover für anderthalb Jahre gesperrt werden. Allerdings entschieden die Via Solutions Nord und die ARGE A7 kurzfristig eine Verschiebung der Sperrung in die Hamburger Ferienzeit.

Schleswig-Holstein Noch in diesem Jahr will die Landesregierung untersuchen, wie gut Schleswig-Holsteins Kläranlagen Arzneistoffe aus dem Abwasser filtern können. Hintergrund ist eine alarmierende Stichprobe des Umweltministeriums an den Abläufen von Klärwerken in Bargteheide und Ahrensburg (beide Kreis Stormarn), in Bad Segeberg, Malente und Reesdorf im Kreis Rendsburg-Eckernförde. Experten hatten dort neun verschiedene Wirkstoffgruppen nachgewiesen, darunter Analgetika (Schmerzmittel) wie Diclofenac und Ibuprofen, Antibiotika, Antidepressiva, Anti-Epileptika, Betablocker und Lipidsenker – aber auch Röntgenkontrast- und Desinfektionsmittel.

von shz.de

erstellt am 04.Jul.2017 | 06:00 Uhr