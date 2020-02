Voting des Tages : Verkehrswende: Wie stehen Sie zur Reaktivierung stillgelegter Bahnstrecken für den Nahverkehr?

An dieser Stelle finden Sie jeden Tag eine Umfrage zu einem aktuellen Thema.

23. Februar 2020, 18:00 Uhr

Ob zwischen Uetersen und Tornesch, Wrist und Kellinghusen, Flensburg und Niebüll oder in Rendsburg: An vielen Orten in Schleswig-Holstein wird derzeit über die Reaktivierung stillgelegter oder im Personenverkehr nicht mehr befahrener Bahntrassen diskutiert. Dort sollen wieder Fahrgäste unterwegs sein können, um den Verkehr auf die Schiene zu verlagern. Wir wollen heute wissen: Was halten sie davon?

Verkehrswende: Wie stehen Sie zur Reaktivierung stillgelegter Bahnstrecken für den Nahverkehr? Ja, die Projekte sollten umgesetzt werden, wenn sie wirtschaftlich sinnvoll sind. Die Strecken sollten unabhängig von der Wirtschaftlichkeit reaktiviert werden, denn erst ein Angebot schafft Nachfrage. Nein, das Geld sollte lieber in andere Verkehrsträger fließen. zum Ergebnis

