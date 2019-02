Region Pinneberg in Kürze : +++ Verkehrschaos im Pinneberger Quellental? +++ Handy-Wahnsinn in Elmshorn +++ Ellerau: In Bürgerrolle eingetragen +++

Unfälle, Feuer, Politik, Veranstaltungen, Vereinsleben und Nachrichten im Kreis Pinneberg – hier fasst shz.de zusammen, was heute wichtig ist.

von shz.de

19. Februar 2019, 06:00 Uhr

Pinneberg 350 neue Wohneinheiten im „Ilo-Park“: Droht dem Quellental bald ein Verkehrschaos? Über die Zukunft des Pinneberger Stadtteils soll am Dienstag, 26.Februar, in der Aula der Theodor-Heuss-Schule (THS) diskutiert werden. Dazu lädt ein Bündnis ein, zu dem unter anderen der Arbeitskreis Schulwegsicherung der THS gehört. Die Teilnehmer sollen Erfahrungen und Ideen mit einbringen.

Elmshorn „Absolut erschreckend“, lautet das ernüchternde Fazit von Patrick Melber. Eine solche Häufung von Verstößen gegen die Handy-Nutzung am Steuer hatte Elmshorns stellvertretender Polizeichef noch nie erlebt. Zweieinhalb Stunden hatte die Elmshorner Polizei am Sonntagnachmittag den Verkehr im Bereich der Straße Wedenkamp kontrolliert. Schwerpunkt: „Handy und Gurt“. Gleich 20 Autofahrer wurden von den Beamten gestoppt, weil sie während der Fahrt ihr Handy benutzten. „Ablenkung im Straßenverkehr gehört immer noch zu den Hauptunfallursachen“, mahnt Melber. Die Handy-Verstöße werden von der Polizei konsequent geahndet. Die Ertappten müssen 100 Euro Bußgeld zahlen und sie erhalten einen Punkt in der Flensburger Verkehrssünderdatei.

Ellerau Der Name von Angelika Sünkenberg steht seit Sonntag an 19. Stelle in der Ellerauer Bürgerrolle. Sie wurde damit für ihr ehrenamtliches Engagement insbesondere für die Spieliothek-mobil in der Gemeinde ausgezeichnet. Darüber hinaus ist sie Mitglied im Musikzug der Feuerwehr und betreut Kinder in der Kirchengemeinde Quickborn-Heide. Die Bürgerrolle geht auf eine Idee des Vereins Wir für Ellerau zurück.

Wedel In einer ersten Reaktion auf die Neufassung der Wedeler Baumschutzsatzung hat die Politik Zustimmung zu einer deutlichen Verschärfungen der bisherigen Regelungen signalisiert. Aktuell arbeite die Verwaltung Änderungsvorschläge in den Satzungsentwurf ein. Anschließend soll das Papier für vier Wochen in die öffentliche Auslegung gehen, um Bürgern die Möglichkeit zu Stellungnahmen zu geben.

Uetersen Schüler des Ludwig-Meyn-Gymnasiums haben sich mit der Weißen Rose beschäftigt. So nannte sich eine Widerstandsgruppe gegen die NS-Diktatur, die im Kern aus Studenten bestand. Die Gruppe verfasste, druckte und verteilte Flugblätter mit denen sie Verbrechen des Regimes benannte und zum Widerstand aufrief. Das Thema wurde den Schülern mithilfe eines Films, einer Ausstellung und einer Podiumsdiskussion verdeutlicht.

Hamburg In Hamburg sind zwei automatisierte, mobile Blitzer im Rahmen einer neuen Senatsstrategie zur Erhöhung der Verkehrssicherheit in Betrieb genommen worden. Innensenator Andy Grote (SPD) und Polizeivizepräsident Wolfgang Brand kamen zu der Einweihung der ersten von insgesamt sechs geplanten Blitzeranhängern am Montag. Man wolle mit den Geräten in eine neue Zeitrechnung der Geschwindigkeitsüberwachung eintreten und schwerpunktmäßig vor allem in Tempo-30-Abschnitten und vor Schulen oder Pflegeheimen Messungen durchführen.

Kiel Im Streit um das Vollverschleierungs-Verbot in Lehrveranstaltungen an der Kieler Christian-Albrechts-Universität (CAU) will die betroffene Studentin einem Medienbericht zufolge klagen. Sie werde „auf alle Fälle“ juristisch gegen das Verbot der CAU vorgehen, sagte die Frau den „Kieler Nachrichten“. Es hätten sich bereits mehrere Anwä