Vergabe von Baugrund gelockert

Bereits seit etwa zehn Jahren beschäftigt sich laut Bürgermeister Werner Schlüter (kleines Foto) die Gemeindevertretung von Groß Offenseth-Aspern mit dem neuen Baugebiet am Tannenhof (B-Plan 5). Das habe damit zu tun, dass planungsrechtlich viele Hindernisse Verzögerungen ausgelöst hätten. Mittlerweile habe man aber einen neuen Plan vorgelegt, der nun vollständig abgesegnet worden sei.

Der B-Plan 5 war auch Thema während der jüngsten Sitzung im Gemeindezentrum, wo es konkret um die Verabschiedung der vorliegenden Vergaberichtlinien ging. Dies erfolgte nach verhältnismäßig kurzer Diskussion, die dazu führte, dass ein Passus aus den Vergaberichtlinien herausgenommen wurde. Dieser lautete: „Keinen Anspruch auf ein Baugrundstück haben Bürger der Gemeinde, die bereits Eigentümer eines bebauten Grundstückes sind.“ Auch für diese Gruppe wird nun die Tür einen Spalt weit offen gehalten.

Das gesamte Planungsgebiet am Tannenhof umfasst insgesamt 2,7 Hektar. Auf dem etwa 14 000 Quadratmeter großen Baugebiet (Mischgebiet) sollen maximal acht neue Wohneinheiten geschaffen und außerdem Kleingewerbe angesiedelt werden. Dafür stehen vier Grundstücke entlang der L113 zur Verfügung. „Wir denken dabei In erster Linie an Handwerksbetriebe“, so Schlüter. „Bewerber dafür hatten wir schon. Sie sind aber aufgrund der langen Planungen abgesprungen. Deshalb ist jetzt alles wieder frei.“ Mit der Schaffung der acht Wohneinheiten ist der örtliche Bedarf bis 2025 gedeckt. Die Erschließungsarbeiten sollen bis zum Jahresende fertig sein, so dass voraussichtlich im Frühjahr 2018 mit dem Bauen begonnen werden kann.

Es gibt wesentlich mehr Bewerber als Baugrundstücke. Die Vergabe erfolgt durch den Finanzausschuss, wobei vorrangig Bürger aus der Gemeinde berücksichtigt werden sollen. Falls es für ein Baugrundstück mehrere Bewerber aus dem Ort gibt, entscheidet das Los. Das gleiche gilt, sollte es nur auswärtige Bewerber geben. Allen, die sich interessieren, wird empfohlen, sich für ein Baugrundstück sowie für ein oder mehrere Ersatzgrundstücke zu bewerben.

Die Gemeindevertretung Groß Offenseth-Aspern beschloss in einem weiteren Tagesordnungspunkt, den Geltungsbereich des Bebauungsplanes 3 auf das Gebiet südlich und nördlich der Rosenstraße (Ahornhof) zu begrenzen: Der ursprünglich darin enthaltene Polohof fällt somit heraus. Entwickelt wird der Plan aus der seit dem 14. Juli 2011 wirksamen dritten Änderung des Flächennutzungsplanes. Den Auftrag zur Aufstellung des B-Plans 3 erhält abweichend von der bestehenden Beschlussfassung das Büro Context-Plan GmbH in Berlin. Ansonsten gilt der Aufstellungsbeschluss vom 22. November 2007. Wie Angelika Fischer-Dörfler von der Geschäftsführung des Ahornhofs dieser Zeitung mitteilte, gebe es in Zukunft immer mehr gehbehinderte Menschen in der Einrichtung. Um diesem Klientel gerecht zu werden, müsse man Umbauarbeiten vornehmen oder einen Neubau schaffen. Das alles sei aber zurzeit noch nicht spruchreif. Konkret würden die Überlegungen voraussichtlich erst im Jahre 2020. Die Voraussetzungen dafür seien aber durch den Beschluss der Gemeindevertretung geschaffen.

von Tobias Thieme

erstellt am 17.Aug.2017 | 16:00 Uhr