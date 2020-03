Ohne Abo lesbar : Verfügungen des Kreises Pinneberg: Diese Regeln gelten nun für Reiserückkehrer und Großveranstaltungen

Unter anderem müssen öffentlich zugängliche Veranstaltungen über 50 Personen dem Kreis gemeldet werden.

von Christian Uthoff

13. März 2020, 13:03 Uhr

Elmshorn/Pinneberg | Im öffentlichen Leben im Kreis Pinneberg müssen Menschen nun mit mehreren Einschränkungen rechnen. Der Kreis Pinneberg hat einige Allgemeinverfügungen erlassen, die verbindliche Regeln für Reiserückkehrer und Großveranstaltungen festlegen. Das teilte Kreissprecher Oliver Carstens am Freitag (13. März) mit.

Das gilt für Veranstaltungen im Kreis Pinneberg:

Es wird per Allgemeinverfügung – gültig ab dem 14. März – geregelt, dass Veranstaltungen mit mehr als 1.000 Personen auf dem Gebiet des Kreises Pinneberg untersagt sind. Das umfasst auch Veranstaltungen, bei denen im Verlauf der Öffnungszeit damit zu rechnen ist, dass mehr als 1.000 Personen den Veranstaltungsort besuchen.

Alle aktuellen Entwicklungen zum Coronavirus in unserem Liveticker und auf der Dossierseite shz.de/corona.

Tanzveranstaltungen in geschlossenen Räumen – zum Beispiel in Diskotheken oder bei Veranstaltungen mit vergleichbarem Charakter – mit einer Teilnehmerzahl von mehr als 50 Personen dürfen nur durchgeführt werden, wenn die Einhaltung bestimmter Maßnahmen seitens des Veranstalters sichergestellt ist. Zum Beispiel muss der Veranstaltungsort ausreichend gut belüftet sein und ausreichend Möglichkeiten zur Handhygiene bereithalten.

Auch interessant: Fünfter Fall im Kreis Pinneberg: Elmshorner mit Coronavirus infiziert

Öffentlich zugängliche Veranstaltungen ab einer Teilnehmerzahl von 50 Personen sind der zuständigen Behörde – Kreis Pinneberg, Fachdienst Gesundheit, Kurt-Wagener-Str. 11, 25337 Elmshorn – spätestens 14 Tage vor Veranstaltungsbeginn schriftlich oder per E-Mail an gesundheitsamt@kreis-pinneberg.de zu melden. Veranstaltungen im Zeitraum vom 12. März bis zum 26. März sind ab sofort unter diesen Kontaktdaten anzuzeigen.

Das gilt für Rückkehrer aus Risikogebieten:

Der Kreis Pinneberg hat am 12. März (Donnerstag) eine Allgemeinverfügung für Reiserückkehrer aus Risikogebieten und besonders von der Ausbreitung des Coronavirus betroffenen Gebieten erlassen. Wesentlicher Inhalt dieser Allgemeinverfügung: Personen, die sich innerhalb der letzten 14 Tage in einem Risikogebiet oder einem besonders be-troffenen Gebiet laut Robert-Koch-Institut (RKI) aufgehalten haben, dürfen für einen Zeitraum von 14 Tagen nach Rückkehr folgende Einrichtungen nicht betreten: Kindertagesstätten, Horte, Schulen, Heime, Krankenhäuser, Reha-Einrichtungen, Pfle-geeinrichtungen, Berufsschulen und Hochschulen.

Weiterlesen: Von Appen bis Wedel: Coronavirus: Diese Veranstaltungen im Kreis Pinneberg und in Hamburg wurden abgesagt

Die vollständige Verfügung und die hierunter fallenden Einrichtungen sind auf der Internetseite des Kreises Pinneberg einsehbar. Detaillierte Hinweise zum Verhalten im Einzelfall und den Risikogebieten des Virus werden durch das Robert-Koch-Institut veröffentlicht.

Als Risikogebiete gelten laut RKI derzeit (Stand: 13. März, 12 Uhr) Italien, Iran, Provinz Hubei (inkl. Stadt Wuhan) in China, Provinz Gyeongsangbuk-do (Nord-Gyeongsang) in Südkorea sowie die Region Grand Est (diese Region enthält Elsass, Lothringen und Champagne-Ardenne) in Frankreich. Besonders betroffene Gebiete in Deutschland sind der Landkreis Heinsberg (Nordrhein-Westfalen).

Hallenbäder und Sportplätze fallen nicht darunter

Freizeiteinrichtungen wie Hallenbäder oder Sportplätze selbst fallen grundsätzlich nicht in den Regelungsbereich der Allgemeinverfügung. Bei einzelnen Veranstaltungen auf solchen Geländen finden diese Regelungen wiederum Anwendung.

Weiterlesen: Schulschließungen: Kitas und Schulen in ganz SH ab Montag geschlossen