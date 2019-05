Voting des Tages : Verfolgen Sie Frauenfußball?

An dieser Stelle finden Sie jeden Tag eine Umfrage zu einem aktuellen Thema.

von shz.de

02. Mai 2019, 22:00 Uhr

Der VfL Wolfsburg hat dank des 1:0-Erfolgs im Finale über den SC Freiburg zum fünften Mal in Folge den DFB-Pokal der Frauen gewonnen. Die glückselige Stimmung dämpfte allerdings Nationalkeeperin Almuth Schult ein wenig, in dem sie ihre kürzlich im Interview der «Frankfurter Allgemeinen Zeitung» geäußerte Kritik an den Verbänden DFB, FIFA und UEFA erneuerte.

Im Kern beklagt die 28-Jährige etwa den teilweise noch immer vorhandenen Mangel an Wertschätzung für den Frauenfußball. Unsere Frage an Sie lautet: