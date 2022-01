Voting des Tages : Verfolgen Sie das Dschungelcamp?

An dieser Stelle finden Sie jeden Tag eine Umfrage zu einem aktuellen Thema.

Auch dieses Jahr begeben sich einige bekannte und weniger bekannte Prominente ins Dschungelcamp. Los geht es am 21. Januar. Eklige Aufgaben inklusive.Wir fragen heute: Verfolgen Sie das Dschungelcamp? Bitte beachten Sie: Bei unserem Voting des Tages können Sie innerhalb von 24 Stunden nach Veröffentlichung der Frage abstimmen (an Feiertagen und am Wo...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.