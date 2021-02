Musical Company Pinneberg : Verein sucht virtuell Darsteller für „Rock of Ages“

Premiere für den Verein: Wegen der Corona-Pandemie soll das Casting per Video-Meeting stattfinden.

Pinneberg | Die Musical Company Pinneberg trotzt Corona: Sie plant eine Herbstproduktion. Für „Rock of Ages“ werden aber noch Darsteller gesucht. Dazu findet ein Casting statt – doch coronakonform per Video-Meeting. Über die Bühne gehen soll die Aktion am Sonnabend ...

