Region Pinneberg in Kürze : +++ Verdopplung der Rettungsdienst-Einsätze +++ Sachbeschädigung in Barmstedt +++ Zu wenig Kita-Plätze in Pinneberg +++

Unfälle, Feuer, Politik, Veranstaltungen, Vereinsleben und Nachrichten im Kreis Pinneberg – hier fasst shz.de zusammen, was heute wichtig ist.

von shz.de

12. Mai 2018, 06:00 Uhr

Kreis Pinneberg Noch nie zuvor haben so viele Notrufe die Kooperative Regionalleitstelle West in Elmshorn erreicht wie in den vergangenen Monaten. Und die Tendenz hält weiter an. Einer aktuellen Statistik zufolge gingen dort im Vergleichszeitraum 2016/2017 rund 310.000 Anrufe aus den Kreisen Pinneberg, Dithmarschen und Steinburg ein, die meisten davon über die Notrufnummer 112. Sechs Jahre vorher waren es noch knapp 260.000.

Barmstedt Nach einer Sachbeschädigung in Barmstedt sucht die Polizei nach Zeugen. Der Schusterjunge, der an der Ecke Reichenstraße/Bahnhofstraße steht, war vor Kurzem von Unbekannten mit Farbe beschmiert worden. Die Ermittler suchen nun Zeugen.

Pinneberg Manfred Stache (Grüne & Unabhängige) schreibt in seinem aktuellen Rundbrief, dass „dass Pinneberg auf einen Abgrund zurast“. XDer Grund: Duch den Boom der Neubau-Viertel werde es seiner Meinung nach in absehbarer Zeit nicht genügend Kita- und Schulplätze geben.

Quickborn Mit einer kleinen Ausstellung im Bürgermeister-Büro möchte der Künstler Edwin Zaft Erinnerung und Vergänglichkeit darstellen. Beispielsweise verbindet er Vergangenheit mit der Gegenwart, indem er Zerstörung und Krieg sind in einem seiner Werke symbolisiert. Zaft stellt die Bombenanschläge in Berlin während des zweiten Weltkriegs den aktuellen Kriegszuständen in Syrien gegenüber.

Langeln Bereits zum neunten Mal in Folge werden auf dem bewährten Areal in der Gemeinde Langeln, Zum Beekmoor 2, wieder Bands unterschiedlicher Genres - vom Punk, Rock ’n’ Roll, Rock bis hin zum Metal – an den Start gehen und auf zwei Bühnen für mehr als zwölf Stunden lückenlosen Musikgenuss bescheren – insgesamt werden wieder 15 Gruppen auftreten. Zum Line-Up gehören auch internationale Gäste wie etwa die Musiker von „Monkey Okay“ aus Dänemark oder „Marrok“ aus Österreich.

Schenefeld Eigentlich ist der Inklusionslauf ein fester Termin im Schenefelder Gemeindekalender. Doch in diesem Jahr steht der Lauf auf der Kippe und könnte möglicherweise abgesagt werden. Der Grund: Zu wenige Helfer haben sich bereit erklärt, das Event zu unterstützen.

Hamburg Wenn die Prognosen eintreffen, werden bis Sonntag hunderttausende Besucher bei gutem Wetter Schiffe gucken und an Land feiern. Hamburgs Bürgermeister Tschentscher geht erneut von einer Million Gäste aus.

Schleswig-Holstein Weil binnen fünf Jahren mehr als 100 Gülle-Unfälle bei Biogasanlagen registriert wurden, hat das Landesumweltministerium die Kontrollen verschärft. „50 der 450 Anlagen wurden 2017 unter die Lupe genommen“, sagte Ministeriumssprecher Joschka Knuth. Das Ergebnis: Nur zwölf waren „nahezu mangelfrei“.