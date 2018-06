Region in Kürze : +++ Verbot für Wegwerfbecher +++ Wedel: Frühdienst – Eltern sollen zahlen+++ Diskussion um Wohnraum in Schenefeld +++

Unfälle, Feuer, Politik, Veranstaltungen, Vereinsleben und Nachrichten im Kreis Pinneberg – hier fasst shz.de zusammen, was heute wichtig ist.

von shz.de

19. Juni 2018, 06:00 Uhr

Schleswig-Holstein Schleswig-Holsteins Verbraucherschutzministerin Sabine Sütterlin-Waack (CDU) will einen flächendeckenden Pilotversuch in den vier größten Städten des Landes, um der Flut von weggeworfenen Einwegbechern Herr zu werden. „Ich könnte mir das bis zum Ende der Legislaturperiode vorstellen“, sagt die Ministerin nach der Debatte auf der jährlichen Konferenz der Verbraucherschutzminister der Länder, auf der auch das mögliche Verbot von Wegwerfbechern intensiv diskutiert worden sei. „So ein Verbot ist keinesfalls ausgeschlossen, allerdings immer das letzte Mittel der Wahl“, sagte Sütterlin-Waack. Allerdings seien alle Minister für eine bundesweite Kombination aus Pfandsystem und Rabatten auf Getränke, die in Mehrwegbechern ausgeschenkt werden.

Wedel Der Rat der Stadt Wedel hatte im Mai zugestimmt, an der Wedeler Moorwegschule (MWS) eine Kinderbetreuung vor dem Unterrichtsbeginn einzuführen. Laut einem Vorschlag der Verwaltung sollen die Eltern nun 20 Euro im Monat für das Angebot zahlen. Eine Mehrheit im Rat hatte den Frühdienst für notwendig gehalten, weil der Unterricht für Erst- und Zweitklässler an der MWS regulär erst um 8.35 Uhr beginnt – für viele Eltern problematisch.

Schenefeld Heinz Grabert, Sprecher der Bürgerinitiative (BI) „Wohnqualität im Grünen“, kritisiert die SPD für den Vorstoß von Ingrid Pöhland (SPD). Sie hatte vorgeschlagen, Teile des Landschaftsschutzgebietes für die Bebauung freizugeben, um junge Familien anzulocken. Grabert findet, es gebe andere Möglichkeiten, Wohnraum zu schaffen. Sollten sich für die Idee politische Mehrheiten finden lassen, will die BI wieder aktiv werden.

Halstenbek Nach vier Jahrzehnten in der Gemeindevertretung und 24 Jahren als Vorsitzender des Bauausschusses war bei der Kommunalwahl im Mai Schluss für Eckhard Schlesselmann. Der CDU-Politiker trat nicht mehr an. Doch aus der ehrenamtlichen Arbeit will er sich nicht zurückziehen. „Eine neue Aufgabe beginnt für mich im Förderverein der Rellinger Bürgerstiftung, der ich als stellvertretender Vorsitzender angehöre“ sagte Schlesselmann.

Elmshorn „Ich habe so eine Urkunde noch nie übergeben“, gab Dierk Hansen am Sonntag zu. Der Landesbeauftragte des Technischen Hilfswerks (THW) für Schleswig-Holstein, Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern überreichte in Elmshorn eine ganz besondere Ehrung: Herbert Maack engagiert sich seit 60 Jahren im THW, das selbst gerade einmal 68 Jahre alt ist.

Ellerau Aufregung kurz vor den Ferien: Ellerauer Grundschüler sind für einen Tag in die dänische Partnergemeinde ihres Dorfes gefahren und haben in Højer einen sportlichen Tag verbracht. Begleitet wurden sie während des Gegenbesuchs von den Klassenlehrerinnen, Schulleiter Hartmut Henniges, Ex-Bürgermeister Eckart Urban (SPD) und Heinrich Reising vom Freundeskreis Ellerau-Højer. Es war der zweite Schulsporttag der Grundschulen Ellerau und der Partnergemeinde Højer in Dänemark.

Hamburg Mit einer am Rande der Binnenalster auf Pontons errichteten Flanierpromenade will die CDU die Hamburger Innenstadt über die Ladenöffnungszeiten hinaus beleben und attraktiver machen. Bei der Idee „Alsterpromenade“ gehe es der CDU-Bürgerschaftsfraktion darum, die Binnenalster für die Hamburger und die Gäste der Stadt wieder „erlebbar zu machen“, sagte Fraktionschef André Trepoll am Montag bei der Vorstellung der Pläne. Abgesehen vom Anleger Jungfernstieg komme man bisher „nur sehr schwer ran ans Wasser“.