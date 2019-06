Verborgener Schatz wird sichtbar

Drostei lässt zwölf Ölbilder und 80 Papierarbeiten des renommierten Künstlers Karl Prahl (1882-1947) restaurieren

Pinneberg | Es ist das Schmuckstück der Stadt Pinneberg, das als Kulturzentrum weit über die Grenzen des Kreises bekannt ist: die Drostei. Doch wie reich der Schatz ist, wird erst deutlich, wenn man alle Räumlichkeiten besichtigt. So auch hoch oben den Speicher, auf dem sich noch hunderte Werke von Karl Prahl befinden. Einige von ihnen ließ die Künstlerische Leiterin der Drostei, Stefanie Fricke (Foto), dank einer 5000-Euro-Spende des Rotary Clubs Pinneberg, übergeben durch Präsident Christian Giesbrecht, nun restaurieren. Sie sollen in drei Jahren, anlässlich des 140. Geburtstags Prahls, in einer Ausstellung der Öffentlichkeit präsentiert werden.

Prahl wurde am 5. Oktober 1882 am Hamburger Anscharplatz geboren. Sein Vater, ebenfalls ein Maler, starb sehr früh, sodass seine Mutter, eine Schneiderin, die Familie allein durchbringen musste. Wie sein Vater absolvierte auch Prahl erst einmal eine Malerlehre, besuchte parallel aber schon die Kunstgewerbeschule, um an Mal- und Zeichenkursen teilzunehmen, etwa bei Julius Wohlers. Nach einer zweijährigen Auszeit in München, wo sich Prahl als Zeichner für Glasmalereien und Wandgestaltungen durchgeschlagen hatte, kehrte er nach Hamburg zurück und wurde von Alfred Lichtwark gefördert. Es folgte der Erste Weltkrieg; Prahl wurde ein Landsturmmann. Sein Dasein als Soldat endete mit einem schweren Nervenzusammenbruch und er kam früher als gedacht in die Heimat zurück, wo er die selbstbewusste Maria Kunde kennenlernte, die er später zu seiner Ehefrau nahm. Gemeinsam mit ihr zog Prahl 1917 zunächst nach Pinneberg, kurz darauf nach Kummerfeld, wo er ein Bauernhaus mit etwa sechs Hektar Land erworben hatte. Marias Ärzte hatten ihr empfohlen, die Stadt aufgrund ihrer Atembeschwerden zu verlassen.

Hugo Siekers, der frühere Kurator des Ernst-Barlach-Hauses im Hamburger Jenisch-Park, schrieb einst: „Wir spüren, woraus er seine beste Kraft bezog: aus dem Festhalten am engsten heimatlichen Kreis, am Handwerk, an der eigen, ungebrochenen Originalität. Es sind vorwiegend Landschaften aus der nächsten Umgebung, Marschen mit spiegelnden Flußläufen, weiten Ackerflächen mit Knicks und fernblauenden Wäldern, Feldwegen, die sich im Unendlichen zu verlieren scheinen, dörfliche Idylle mit Gänsen und roten Dächern hinter mächtig schattenden Baumgruppen.“

Doch so sehr es Prahl und seiner Frau auch in Kummerfeld gefiel, sie betrieben weiter ihre Ateliers in Hamburg – am Ballindamm und an der Dammtorstraße, auf dessen Speicher er eine Druckmaschine hatte. Bis 1943, als das Gebäude in Schutt und Asche fiel. „Der Verlust vieler Bilder war zu beklagen, konnte aber Karl Prahl nicht so niederdrücken, dass sein Schaffen unterbrochen worden wäre. Es war beinahe so, dass der Verlust ihn zu neuen Taten motorisierte“, heißt es in der Eröffnungsansprache von Rudolf Grothkop, die er im März 1963 anlässlich einer Ausstellung im damaligen Kreishaus Pinneberg hielt. „Prahl setzte sich in Kummerfeld in den Wald und malte mit lockerem Pinsel eine Serie von Bildern, die den Bestand erfreulich wieder auffüllten.“

Prahl, der das niederdeutsche Stück „Wunnerbloom“ schrieb und sich im heimischen Chor „Liedertafel“ engagierte, kam rund um den Zweiten Weltkrieg regelmäßig mit seiner Frau, der Begründerin des „Kultursalons Kunde“ im Hamburger Bieberhaus, und anderen Kulturschaffenden zu den damals legendären „Musen-Feierabenden“ zusammen, wo Künstler ihre Werke zeigten, neue Kompositionen darboten oder Lesungen abhielten, etwa im Haseldorfer Schloß. „Es war die Zeit, in der mit großem Eifer überall Kunstvereine, Kunstvereinigungen gegründet wurden. In Pinneberg fing alles an mit einem Stammtisch um Karl Prahl“, schrieb Grothkop. Bis kurz vor der Republikgründung: 1948 starb Prahl an den Folgen einer Lungenkrebserkrankung in einem Hamburger Krankenhaus. Seine Frau, die selbst berühmte Galeristin Maria, starb 1972 in einem Rellinger Altenheim. Sie vermachte den Nachlass ihres Mannes, sämtliche Bilder und Zeichnungen, dem Kreis Pinneberg. Die, die noch in ihrem Besitz waren. Denn: „In kaum einem Haushalt in Kummerfeld oder Borstel-Hohenraden dürfte kein echter Prahl gehangen haben“, sagt Fricke.

80 Papierarbeiten und zwölf Ölbilder wurden nun restauriert; sie wurden mit Naturschwämmen von Staub befreit, Stockflecken wurden mit Radierer sowie Säureschäden, etwa von Klebestreifen, entfernt. Zwei bis vier Stunden Arbeit seien das pro Blatt gewesen, erzählt Fricke. So berichtet Diplom-Restauratorin Amelie von Hoff, die sich um einen Teil der Prahl-Bilder gekümmert hatte, dass sie Brüche mit mehrschichtigem Japanpapier gesichert, die Oberflächen mit abgekochtem Wasser und Tensidzugabe gereinigt, größere Fehlstellen mit Kreide und Glutinleim gekittet und die Kittungen mit Gouache eingetönt habe.

2022 wolle Fricke die zwölf Ölbilder und die 80 Papierzeichnungen von Prahl, Gründungsmitglied der Hamburger Sezession, einer der damals wichtigsten Vereinigung von Künstlern in der Hansestadt, den Pinnebergern präsentieren. Bis dahin steht aber noch viel Arbeit an: die Rahmung der Werke, eine tiefgehende Recherche zu Prahl und seinem Wirken, die Konzeption der Schau sowie das Suchen und Finden von Zeitzeugen, die ihn oder Prahls Ehefrau Maria noch gekannt haben.