Veranstaltung für alle Generationen

Es gibt mehr oder weniger keine Ausnahmen. Kinder, Eltern, Großeltern: „Bei dieser Veranstaltung kann jeder mitmachen“, sagt Dirk Feierbach, Geschäftsführer des Rellinger Turnvereins (RTV). Bereits zum sechsten Mal richtet der RTV am Sonnabend, 30. September, seinen Familienlauf aus und sorgt dafür, dass der Ortskern fest in Sportlerhänden ist. Wie schon in den vergangenen Jahren kombiniert der Verein seinen Lauf für alle Generationen mit dem Rellinger Apfelfest.

Die Streckenführung ist allerdings etwas anders als gewohnt. Start und Ziel ist das Rellinger Zentrum an der Hauptstraße. Von dort geht es über die Friedenstraße, Siedlerstraße und Jahnstraße zum RTV-Turnerheim an der Hohlen Straße. Anschließend laufen die Teilnehmer über Bergstraße und Ratsweg zum Sportplatz hinter dem Rathaus. Nach einer Runde um den Platz müssen die Sportler zurück auf die Hauptstraße.

Der RTV veranstaltet insgesamt vier Läufe. Erst sind ab 16 Uhr die Bambinis an der Reihe. Jungen und Mädchen aus den Jahrgängen 2011 und jünger legen 600 Meter zurück. Der Fünf-Kilometer-Lauf, der Zehn-Kilometer-Lauf und die Teamstaffeln für Familien, Firmen und Schulen beginnen um 16.30 Uhr.

Der Startschuss erfolgt durch Bürgermeister Marc Trampe (parteilos). Einer Staffel gehören drei Läufer an, die zusammen 10,8 Kilometer zurücklegen. In den vergangenen Jahren konnten sich Mannschaften nur anmelden, wenn sie vier Mitglieder hatten. „Durch die Änderung wird es leichter, eine Staffel zu stellen“, sagt Feierbach. Er hofft, dass sich die Zahl der Teilnehmer erhöht. Im Vorjahr waren 120 Läufer am Start.

Zwar werden die drei Erstplatzierten aller Läufe am Ende ausgezeichnet. Doch der Leistungsgedanke steht während der Veranstaltung nicht unbedingt im Vordergrund. „Der Spaß ist das Wichtigste“, erläutert der RTV-Geschäftsführer. Deshalb erhalten nach dem Lauf auch alle Sportler eine Medaille.

„Eine solche Veranstaltung können wir nur dank ehrenamtlicher Helfer und Sponsoren auf die Beine stellen“, betont Feierbach. Exemplarisch dafür stehe Michael Hermann, ohne dessen Engagement der Familienlauf niemals ein fester Teil des Rellinger Veranstaltungskalenders geworden wäre. Hermann ist 2017 das letzte Mal an der Organisation beteiligt.

Anmeldungen für den Lauf sind noch bis zum 28. September auf der Homepage des RTV oder in der Geschäftsstelle an der Hohlen Straße möglich. Kurzentschlossene können sich am 30. September am RTV-Infostand auf dem Parkplatz vor der Volksbank gegen eine Extra-Gebühr anmelden. Die Teilnahmegebühren betragen für die Bambinis ansonsten drei Euro. Wer beim Fünf-Kilometer-Lauf dabei sein will, zahlt sieben Euro. Für zehn Kilometer fallen zwölf Euro an. Die Teilnahme an Team- und Firmenstaffel kostet 15 Euro. Schulstaffeln sind mit zwölf Euro dabei.

Feierbach selbst läuft übrigens nicht mit. „Ich bin mit der Organisation beschäftigt“, erläutert er schmunzelnd.





von Dietmar Vogel

erstellt am 07.Aug.2017 | 16:00 Uhr