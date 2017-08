Pädagogische Angebote schaffen : Vakante Stelle bei der Jugendpflege in Tangstedt besetzt

vergrößern 1 von 2 Foto: Ute Springer 1 von 2

Tangstedt | Kurz vor den Sommerferien tauchte im Tangstedter Jugendhaus „Die Zehn“ im Brummerackerweg 10 ein neues Gesicht auf: Mit Natascha Hartwig ist das Team zur Betreuung der Schulkinder und der Jugendpflege wieder komplett. „Durch eine Vakanz in der Nachmittagsbetreuung bot es sich an, auch wieder mehr für die Jugendlichen zu machen“, erläuterte Bürgermeisterin Henriette Krohn (CDU). Ein Drittel der Arbeitszeit soll dabei den älteren Jungen und Mädchen gewidmet sein

Umgesetzt wird der Neustart ab Montag, 28. August: „In der letzten Ferienwoche ist von 12 bis 18 Uhr geöffnet. Alle ab neun Jahren sind eingeladen, vorbeizukommen“, sagte Hartwig. Ein Programm gebe es nicht, doch Billard- und Kickertisch sowie diverse Spiele stehen bereit. Zuvor werden die Räume im Lauf dieser Woche noch renoviert – ihnen wird ein neuer Anstrich verpasst.

„Während der Schulzeit läuft die Nachmittagsbetreuung genau wie vorher bis 16 Uhr“, erklärte Hartwig. Montags und donnerstags sei darüberhinaus immer von 16 bis 20 Uhr geöffnet. „Außerdem plane ich, einmal im Monat sonnabends eine besondere Aktion anzubieten“, kündigte die Pädagogin an. Dies könnte beispielsweise ein Billard- oder Kickerturnier sein. „Auch ein Karaoke-Abend ist denkbar. Schön wäre, wenn auch die Jugendlichen Vorschläge machen und Ideen haben“, betonte Hartwig.

Des Weiteren könne sie sich gut vorstellen, auch Nachmittage nur für Mädchen beziehungsweise nur für Jungs anzubieten. „Das muss kein besonderes Programm sein – einfach nur chillen und unter sich sein, ist völlig in Ordnung“, sagte die Pädagogin. Wichtig sei ihr, dass das Jugendhaus sich zum Treffpunkt für alle etabliere. „Das war eingeschlafen, weil die Stelle nicht besetzt war“, weiß Hartwig.

Die 30-Jährige wohnt in Haseldorf. Das vergangene Jahr verbrachte sie in einem Kindergarten in Uetersen. „Während dieser Zeit habe ich eine Weiterbildung zur Sozialfachwirtin gemacht“, berichtet sie. Dort habe sie gelernt, Leitungsfunktionen in pädagogischen Einrichtungen zu übernehmen. „Dazu gehörte auch die Budget- und Personalplanung“, beschreibt Hartwig. Ihre Ausbildung zur Erzieherin absolvierte sie in einem Hort in Norderstedt.

In ihrer Freizeit geht die Pädagogin einem spannenden Hobby nach: „Mein Verlobter und ich besuchen gern Wikinger-Märkte – am liebsten im passenden Outfit“, sagte sie. Auch das Lagerleben im authentischen Ambiente habe es ihr angetan. „Ansonsten fordern Hund und Katze ihre Rechte ein“, sagte sie. Der Sonnabend gehört jedoch dem Fußball: „Ich bin begeisterter HSV-Fan“, so die 30-Jährige. Auch diesmal sei sie nach Saisonende froh gewesen, ohne graue Haare davongekommen zu sein, sagte sie und lachte.

Auf ihre neue Aufgabe in Tangstedt freut sie sich schon. Bereits während des Ferienprogramms habe sie schon einige der etwa 50 Schulkinder kennengelernt. „Auch am Nachmittag sollen nach und nach pädagogische Angebote ausgebaut werden und dabei sollen die Interessen der Kinder im Mittelpunkt stehen“, betonte Hartwig.

Bürgermeisterin Krohn ist froh, dass die Mannschaft wieder komplett ist. Allerdings: „Unser Drei-in-Eins-Konzept kann nicht mehr wie ursprünglich gedacht umgesetzt werden. Das ist von einer Person nicht leistbar“, sagte sie. Der Bedarf an Schulsozialarbeit – dem dritten Bereich neben Schulkinderbetreuung und Jugendarbeit – habe so stark zugenommen, das die erst kürzlich bewilligten zwölf Wochenstunden nicht reichten.

von Ute Springer

erstellt am 22.Aug.2017 | 12:00 Uhr