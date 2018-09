Persönlich : Urte Steinberg in 14 Sätzen

von René Erdbrügger

05. September 2018, 10:24 Uhr

Für das Bürgermeisteramt bewerbe ich mich, weil . . .

. . . ich Freude am Mitgestalten habe. Ich fühle mich nach gut fünf Jahren sehr verantwortlich für die Menschen, die in Pinneberg leben und arbeiten.



Mein Lebensmotto ist . . .

...es gibt für alles eine Lösung, man muss nur wollen und manchmal einen langen Atem haben.



Mein größter Fehler ist . . .

. . . dass ich manchmal zu schnell rede. Aber ich kann immer noch schneller denken als reden.



Charakterstärke ist für mich. . . . . .weiter zu machen, auch wenn der Wind teilweise kräftig von vorn kommt.



Als Kind war mein

Traumberuf . . .

. . . mit fünf Jahren wollte ich

unbedingt Schuhverkäuferin werden. Mein Vater war im Einzelhandel tätig.



Wütend macht mich . . .

. . . Unaufrichtigkeit. So sehr, dass ich manchmal stumm werde vor Zorn.



Begeistern kann ich mich

für . . .

Menschen mit Herz, die Natur, Kultur, Sport und seine Wettkämpfe. Und dafür, Unmögliches möglich zu machen.



Richtig abschalten kann ich, wenn . . .

...ich in der freien Natur sein darf. Im Wald, in den Bergen oder am liebsten am Wasser.



Mein schönstes Urlaubsziel ist . . .

. . . das Mittelmeer. Ich kenne dort sehr viele schöne Ecken.



Meinen letzten Strafzettel

habe ich kassiert für . . .

etwas zu schnelles Fahren im vergangenen Jahr, 15 Euro



Ich habe das letzte Mal gelogen, als . . .

...Lügen sind für mich ganz schrecklich. Ich bin oft viel zu ehrlich. Das ist eines meiner Grundprinzipien.



Die Familie ist für mich . . .

. . . einfach schön. Meine Familie ist Rückhalt und Ruhepol. Und mein persönliches Glück.



Wenn ich selbst koche, dann. . . . . . freue ich mich auf das Ergebnis und dass es allen schmeckt. Ganz besonders gern koche ich Eintöpfe wie aktuell „Birnen, Bohnen und Speck“ oder Kürbissuppe oder gesund mediterran: gebratenen Fisch mit

Salat beziehungsweise Wok-Gemüse.



Am Wahlabend nach der Auszählung der Stimmen werde ich . . .

. . . mit meiner Familie, meinen Freunden und Unterstützern

feiern – egal, wie das Ergebnis ausfallen wird.