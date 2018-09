Urlaubsgrüße von Leseratten

Kinder schicken Karten im Rahmen der Aktion „Post für die Bücherei“ / Lesung mit Autorin Sarah Welk für die Teilnehmer

22. September 2018, 16:00 Uhr

Auch in diesem Jahr war es wieder soweit. Die Stadtbücherei Pinneberg rief zu ihrer alljährlichen Sommerferien-Aktion „Post für die Bücherei“ auf. „Ich arbeite schon seit 20 Jahren hier und solange machen wir das eigentlich auch“, sagte Anja Buro, Bibliothekarin in der Stadtbücherei, bei der Präsentation der Karten. Sie nahm in diesem Jahr 53 Postkarten in Empfang und veranstaltete in Kooperation eine Lesung für die fleißigen Schreiber, bei der diese gezeigt wurden.

Buro beschreibt, dass die Stadtbücherei auf Anfrage der Buchhandlung Bücherwurm vor vielen Jahren die Aktion gestartet hat, um Kinder erneut dazu zu motivieren, ein Buch zu lesen. Denn die Sommerferien böten eine gute Möglichkeit, mal wieder zu einem Buch zu greifen.

Kinder im Alter von sieben bis neun Jahren schickten also fleißig ihre bunt bemalten Postkarten an die Stadtbücherei Pinneberg. In denen beschrieben sie, was sie gerade lasen. Die Stadtbücherei erhielt von 53 Kindern Postkarten. Diese kamen aus ganz verschiedenen Orten und Ländern wie zum Beispiel aus Tarragona und Menorca in Spanien, Elba im Mittelmeer, der Schlei, Stralsund oder von Rügen. Als Belohnung durften sie nun zu der Lesung der Kinderbuchautorin Sarah Welk, die auf Einladung des Bücherwurms hin erschien, kommen. Meike Lympius vom Bücherwurm und insgesamt 31 der teilnehmenden Kinder waren dabei.

Welk las aus drei ihrer Bücher vor. Zum einen aus der Reihe „Ziemlich beste Schwestern“ , „So ein Affentheater!“ und „Mit Karacho in den Winter“ vor. Zum anderen aus dem Kinderbuch „Sommer mit Opa“. Die Kinderbuchautorin benutzte viele Gesten, verstellte ihre Stimme und bezog die Kinder in ihre Lesung ein. Sie stellte zwischendurch Fragen und hielt Bilder zu den Geschichten hoch. Durch ihr fesselndes Vorlesen hörten die Kinder während der Lesung begeistert mit offenen Mündern zu und waren aufmerksam.

Die Reaktionen von Seiten der Eltern und Kinder sind laut Anja Buro sehr positiv. Am Ende der Lesung konnten die Kinder in den Räumlichkeiten der Stadtbücherei ihre ausgestellten Postkarten begutachten.

An eine Postkarte kann sich Buro noch genau erinnern: Letztes Jahr erhielt sie eine Flaschenpost. Diese fand sie so besonders, dass diese aufbewahrt wurde.

Voraussichtlich heißt es wieder im nächsten Jahr vor den Sommerferien: Die Aktion „Post für die Bücherei“ startet.