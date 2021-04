Voting des Tages : Urlaub in Corona-Zeiten: Gehen Sie gern campen?

An dieser Stelle finden Sie jeden Tag eine Umfrage zu einem aktuellen Thema.

26. April 2021, 18:00 Uhr

Hotels und Pensionen sind geschlossen, auch mit dem Wohnmobil ist Urlaub kaum möglich. Glücklich, wer in der Corona-Pandemie Dauercamper ist. In Schleswig-Holstein und Niedersachsen dürfen sie unter Bedingungen auf die Plätze, in Mecklenburg-Vorpommern allerdings nur tagsüber und wenn sie aus dem eigenen Land sind.

Wir fragen daher heute:

Urlaub in Corona-Zeiten: Gehen Sie gern campen? Ja, und das nicht erst seit Corona. Ja, aber erst seit Corona. Nein, das ist nichts für mich. zum Ergebnis

