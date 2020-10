Unterstützung für Ehrenamt

Avatar_shz von hildebrandtj

13. Oktober 2020, 16:49 Uhr

Pinneberg | Von Nachhilfe über Unterstützung bei kleineren handwerklichen Angelegenheiten bis zu Spaziergängen mit älteren Menschen – das Freiwilligen Forum in Pinneberg leistet so einiges im Ehrenamt der Kreisstadt. Doch diese Hilfestellungen müssen auch koordiniert werden. Daher sucht das Forum Freiwillige, die unentgeltlich Büroarbeiten übernehmen möchten. Der monatliche Zeitaufwand umfasst etwa sechs Stunden und wird zuvor mit der Büroleitung abgestimmt, heißt es von Joachim Moll, der das Freiwilligen Forum leitet. Die Helfer werden zunächst umfassend eingearbeitet und dabei mit den Aufgabenbereichen vertraut gemacht, so Moll weiter. Wer das Team unterstützen möchte, kann sich unter Telefon (0 41 01) 2 16 92 oder per E-Mail an mail@ffp-pinneberg.de melden und sich informieren.