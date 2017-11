Unterstützung bei Konflikten

vergrößern 1 von 1 Foto: eschke 1 von 1

Wenn der Haussegen schief hängt, leiden Eltern und Kinder gleichermaßen darunter. Bei der Erziehungsberatung erhalten sowohl die Großen als auch die Kleinen Tipps für ein harmonischeres Miteinander. Bei Bedarf werden weitergehende Hilfen vermittelt. Schwangere erhalten Unterstützung, und Eltern, deren Kinder die Awo-Kita Lüttkamp besuchen, finden dort eine eigene Elternberaterin vor.

Eltern sein ist eine anspruchsvolle Aufgabe, und in jeder Entwicklungsphase des Kindes stellt die Elternschaft neue Ansprüche. „Bei der Erziehungsberatung haben daher alle Themen Platz, ganz gleich ob es um Streit in der Familie, um Fragen zur Entwicklung oder zu Medienkonsum geht“, erklärt Sozialpädagogin Wiebke Ahrens. Die Beratung findet derzeit zweimal monatlich in den Räumen der Awo-Kita im Merlinweg 1 statt, ist aber unabhängig von einem Kita-Platz dort. „Für uns fängt gute Beratung mit einem guten Standort an“, so Awo-Mitarbeiterin Ahrens.

Das Angebot soll allerdings nicht nur leicht zu erreichen sein, sondern auch anonym stattfinden. Deshalb steht zu den Beratungszeiten eine separate Tür Richtung Parkplatz offen. „Ich unterliege der Schweigepflicht“, versichert Ahrens. Die offenen Sprechstunden können ohne Terminvergabe besucht werden und sind kostenlos, die nächsten Sprechzeiten sind an den Dienstagen, 21. November, sowie 5. und 19. Dezember jeweils von 17 bis 18 Uhr.

Die „Systemische Beraterin“ Ahrens begreift die Familie als System. „Kinder mit auffälligem Verhalten werden als Symptomträger gesehen, vielfach ist die Arbeit mit der ganzen Familie nötig“, erklärt sie. „Ich vergleiche das oft mit einem Mobile: Wenn man an einem Faden zieht, hat das Auswirkungen auf das Ganze.“

Die Erziehungsberatung ist aber nicht nur bei großen Problemen die richtige Anlaufstelle. „Man muss nicht warten, bis der Berg so groß ist“, meint Ilse Mettjes, Leiterin des Familienzentrums Tornesch, zu dessen Netzwerk die Erziehungsberatung gehört. Manche Ratsuchende schildern nur eine verfahrene Situation, die sich innerhalb der Familie häufig wiederholt, und erhalten wertvolle Tipps.

Die Awo-Kita Lüttkamp verfügt mit der Diplom-Pädagogin Friederike Pahnke über eine eigene Elternberaterin, für alle, deren Kinder dort betreut werden. „Manchmal braucht man einfach jemanden, der gute Fragen stellt und den Blick von außen hat“, berichtet die Mutter dreier erwachsener Kinder. Zum besonderen Service von Pahnke gehört es auch, bei Bedarf Hausbesuche in den eigenen vier Wänden zu machen. Zudem bietet sie einmal monatlich ein Mittagscafé im Lüttkamp an, zum Austausch mit anderen Eltern. Ebenfalls zum Netzwerk des Familienzentrums, das sich das Vorhalten niedrigschwelliger Beratungsangebote zum Ziel gesetzt hat, gehört die Schwangerenberatung. Sie steht wiederum allen Tornescherinnen offen und wird ebenfalls im Merlinweg angeboten. „Jeweils montags von 16 bis 17 Uhr berät hier die Sozialpädagogin Daniela Lichte beispielsweise zu den Themen Alleinerziehende, finanzielle Hilfen, Fehlgeburt oder auch unerfüllter Kinderwunsch. Erwägt die Schwangere einen Abbruch, führt Lichte die Schwangerenkonfliktberatung mit Nachweis durch. Inhalte sind neben dem emotionalen Konflikt auch die Aufklärung über mögliche finanzielle Unterstützungen von Eltern und die medizinische Aufklärung über den Eingriff.