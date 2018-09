Unterschrift besiegelt die Fortsetzung

Ellerbek und VHS Pinneberg kooperieren weiterhin

von shz.de

29. September 2018, 16:00 Uhr

Vor drei Jahren begann die Zusammenarbeit zwischen der Gemeinde Ellerbek und der Volkshochschule (VHS) Pinneberg. Bürgermeister Günther Hildebrand (FDP) und VHS-Vorsitzender Hans-Peter Bockelmann (Foto) haben am Donnerstagsabend während der jüngsten Sitzung der Ellerbeker Gemeindevertreter mit ihrer Unterschrift die Fortsetzung der Zusammenarbeit besiegelt. „Die Zusammenarbeit läuft sehr gut. Wir sind sehr zufrieden und möchten die Kooperation gerne fortsetzen“, betonte VHS-Leiter Wolfgang Domeyer (Foto rechts). Sechs Semester sind gelaufen. Was als Testphase begann, soll nun regulär weiterlaufen.



1000 Stunden Unterricht pro Jahr





„Pro Semester konnten wir etwa 30 Kurse in Ellerbek anbieten. Das entsprach am Ende etwa 1000 Unterrichtsstunden pro Jahr. Das sind sehr gute Ergebnisse für uns“, schilderte Domeyer. „In jedem Semester nutzen etwa 400 Leute, in einem Jahr 800, die Angebote. Das ist ein guter Schnitt“, sagte Domeyer weiter.

Auch Hildebrand zeigte sich zufrieden mit dem bisherigen Verlauf. „Ich bin froh, dass wir vor drei Jahren die Entscheidung getroffen haben, mit der VHS Pinneberg zusammenzuarbeiten, nachdem die VHS Bönningstedt gescheitert ist“, sagte er. Selbstverständlich müssten in die Zahlen der Kursus-Nutzer auch Menschen aus den Umlandgemeinden einbezogen werden. „Wenn wir aber mit unserem Angebot dazu beitragen, dass wir diese Bildungsvielfalt bei uns erhalten können, bin ich damit auch zufrieden“, so Hildebrand weiter.

Viel zu diskutieren gab es für die Kommunalpolitiker nicht. Einhellig stimmten sie für die Fortsetzung der Zusammenarbeit. Während der erste Vertrag zwischen der Gemeinde und der VHS auf drei Jahre terminiert war, verlängert sich der Vertrag nun jeweils um ein Jahr, wenn er nicht mit einer zwölfmonatigen Frist zum Schluss eines Jahres gekündigt wird. Ansonsten hat sich in dem Vertrag nichts verändert. Weiterhin zahlt die VHS Miete an die Gemeinde für die Nutzung der Räumlichkeiten, während die Abrechnung des Zuschusses der Gemeinde an die VHS semesterweise unter Zugrundelegung der erteilten Unterrichtsstunden erfolgt.

Auch für die Ellerbeker Bürger schien die Entscheidung der Politiker für Begeisterung zu sorgen: Die Unterzeichnung des Vertrags wurde mit kräftigem Applaus der zahlreich erschienenen Bürger gewürdigt.