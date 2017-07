Qualitätskontrolle : Unser täglich Brot auf dem Prüfstand

vergrößern 1 von 1 Foto: Cindy Ahrens 1 von 1

Pinneberg | Michael Isensee hält seine Nase an das Brötchen und atmet einmal tief ein. Er pult das Innere aus einer Brötchenhälfte und steckt es sich in den Mund. Manch ein Betrachter stellt sich die Frage, ob seine Eltern ihm nicht beigebracht haben, dass man nicht mit Essen spielt. Der Verstoß gegen Knigge hat seinen Grund: Isensee ist seit 20 Jahren als Brotprüfer in Nord- und Mitteldeutschland unterwegs.

Am Dienstagmorgen konnten die Backhandwerksbetriebe des Kreises Pinneberg ihre Produkte zum öffentlichen „Tüv für Backwaren“ im Bücherwurm in der Pinneberger Innenstadt einreichen. Das Angebot der Bäckerinnung nahmen die Betriebe gern wahr: In einem Regal hinter dem Prüfstand tümmelt sich von Weißbrot über Roggenbrot und Brötchen eine große Vielfalt an Backwaren.

Bei seiner Brot- und Brötchenprüfung verfährt Isensee systematisch: Zuerst werden die Brötchen und Weißbrote getestet, denn: „Brötchen haben eine kurze Jugend – nach fünf Stunden werden sie alt“, sagt Isensee. Er selbst bekennt sich als „Brötchen-Fan“ – ein gutes Laugenbrötchen mit Lachs oder ein mit Schinken belegtes Roggenbrötchen, liebe er, sagt er.

„Da ein gutes Brot auch gern mal einen Tag reifen darf, werden die restlichen Brotsorten am Mittwoch begutachtet“, so Bäckermeister Felix Dwenger. Bis dahin können die Brote offen gelagert werden, denn eine gute Kruste hält sie frisch. Bei seiner Brot- und Brötchenprüfung bewertet Isensee die Backwaren anhand von sechs sensorischen Kriterien:

Form und Aussehen

Oberfläche und Krusteneigenschaft

Lockerung und Krumenbild

Struktur und Elastizität

Geruch

Geschmack.

Dabei verfügt jede Backware zu Beginn über 100 Punkte, von denen Punkte abgezogen werden, wenn der Experte etwas an dem Produkt auszusetzen hat. Isensee bemängelt eine zu dünne Kruste bei einem Landbrot, eine ungleichmäßige Bestreuung mit Körnern oder eine schlechte Lockerung des Innenlebens. Nur die Backwaren, die ihre vollen 100 Punkte behaupten, erhalten das Siegel „sehr gut“.

Die Betriebe unterziehen sich dem kritischen Auge des Brotprüfers nicht nur, um sich ihre Qualität besiegeln zu lassen, sondern auch, um Verbesserungsvorschläge zu erhalten. Zum Beispiel rät der Experte dem Bäcker eines Brotes zu einer niedrigeren Temperatur und einer entsprechend längeren Backzeit.

In seiner Bewertung beachtet Isensee auch die regionalen Vorlieben der Verbraucher. „Der Hamburger mag sein Franzbrötchen schlotzig, aber eigentlich ist es nicht ganz durchgebacken“, führt der Experte aus.

Die Bäckerinnung Nord vertritt die Interessen der Handwerksbäckereien im Kreis Pinneberg. In diesen Betrieben stellen die Fachkräfte ihre eigenen Brot- und Brötchenteige inklusive handgefertigter, naturgereifter Sauerteige her. Den Unterschied zu dem in Bäckereiketten und Supermärkten verkauften Industriebackwaren schmecke man deutlich, sagt Dwenger. „Für ein gutes Brot braucht man eigentlich nicht viel: Es braucht keine Zusatzstoffe, die Säure konserviert genug.“

Die geprüften Brötchen und Brote haben gut bis sehr gut abgeschnitten. Viele Backwaren haben die vollen hundert Punkte erhalten. Dies überrascht den Brotprüfer jedoch nicht. „Das Niveau der Handwerksbäcker im Kreis Pinneberg ist hoch, Pinneberg gehört traditionell zu den besten Landkreisen Deutschlands“, sagt Isensee.

von Cindy Ahrens

erstellt am 12.Jul.2017 | 17:53 Uhr