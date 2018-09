Unfall mit Biker und Pkw-Fahrer

von Florian Kleist

18. September 2018, 17:23 Uhr

Bei einem Verkehrsunfall auf der Kieler Straße zwischen Quickborn und Hasloh sind am Montagabend drei Menschen zum Teil lebensgefährlich verletzt worden. Nach Angaben von Polizeisprecherin Silke Westphal übersah ein 75 Jahre alter Autofahrer einen entgegenkommenden Motorradfahrer, als er auf seinem Weg von Hasloh mit seinem VW Passat nach links auf die Zufahrt zu einem Feld abbiegen wollte. Der Biker, ein 50 Jahre alter Hamburger, konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen raste mit seinem Zweirad in das Auto, flog darüber und stürzte auf die Straße. Seine zehn Jahre jüngere Beifahrerin wurde aus dem Sitz ebenfalls über das Auto geschleudert und landete auf dem Geh- und Radweg. Der Autofahrer wurde Polizeiangaben zufolge schwer verletzt, die beiden Motorradfahrer kamen mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus. Die B4 wurde in Höhe der Unfallstelle für drei Stunden voll gesperrt. „Durch die Staatsanwaltschaft wurde noch am gleichen Abend ein Unfallsachverständiger zur Klärung der Unfallursache hinzugezogen“, so Westphal. Der Gesamtschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf 25 000 Euro. Alle am Unfall beteiligten Fahrzeuge wurden vor der Aufhebung der Sperrung abgeschleppt.