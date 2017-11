Region Pinneberg in Kürze : +++ Unfälle nach Ampelausfall in Quickborn +++ Rohrbruch in Uetersen +++ Neuer Co-Trainer beim VfL Pinneberg +++

vergrößern 1 von 1 Foto: Martin Gerten 1 von 1

von shz.de

erstellt am 10.Nov.2017 | 06:00 Uhr

Quickborn Weil die Ampel an der Kreuzung Marktstraße, Ellerauer Straße, Kieler Straße aufgrund eines technischen Defekts für mehrere Stunden ausgefallen war, ist es am Montagabend und Dienstagmorgen zu zwei Unfällen mit einem Leichtverletzten gekommen. Grund für den Zusammenstoß war in beiden Fällen eine Unachtsamkeit bei Beachtung der Vorfahrtsregelung. Die Höhe des Sachschadens steht noch nicht fest.

Uetersen Das war ärgerlich: Zahlreiche Haushalte in der Region hatten gestern Morgen kein Trinkwasser zur Verfügung. Schuld war ein Rohrbruch in der Straße Lohe in Uetersen, unweit des Wasserwerks. Der Schaden war zwar rasch behoben, doch einige Anwohner spürten die Auswirkungen bis in den Nachmittag hinein. Gegen 16 Uhr waren alle Schäden behoben. Was zu dem Rohrbruch geführt hat, ist bislang unklar.

Pinneberg Fußball-Oberligist VfL Pinneberg hat Stephan Roesler als neuen Co-Trainer installiert. Roesler soll als Bindeglied zwischen den Herren- und Jugend-Teams fungieren.

Elmshorn Das Quartier Klostersande hat der Sozialausschuss für ein Pilotprojekt auserkoren: Die Bürger sollen nach ihren Bedürfnissen befragt werden, um das Angebot zu verbessern.

Hasloh Der Trampelpfad zwischen Neuer Mitte und Bahnhof ist fertiggestellt und für Bürger nutzbar. Dennoch betonte Bürgermeister Bernhard Brummund (SPD), dass die Nutzung des Weges auf eigene Gefahr erfolgt. „Es ist kein offizieller Weg“, gab er während der jüngsten Sitzung des Bau- und Wegeausschusses bekannt.

Rellingen Am Sonntag wird die Rellinger Hauptstraße auf Höhe der Kirche von 9 bis etwa 15 Uhr voll gesperrt. Grund dafür ist die Aufstellung eines Krans. Eine Umleitung ist ausgeschildert.

Schleswig-Holstein Das schleswig-holsteinische Innenministerium hat das gegen Ex-Landrat Wolfgang Grimme eingeleitete Disziplinarverfahren eingestellt. Das wurde dem Kreis Pinneberg aus Kiel mitgeteilt. Das Disziplinarverfahren war eingeleitet worden, weil Grimme als Aufsichtsratschef der Regio-Kliniken eigenmächtig das Gehalt von Ex-Regio-Geschäftsführer Alexander Schlick erhöht hatte.