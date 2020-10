Zeugen gesucht : Unbekannte brechen in Rellinger Einfamilienhaus ein

Die Tat ereignete sich in der Fritz-Reuter-Straße in der Nacht zu Sonnabend, 10. Oktober.

von Felisa Kowalewski

12. Oktober 2020, 17:15 Uhr

Rellingen | Einbruch in Rellingen, diesmal in ein Einfamilienhaus in der Fritz-Reuter-Straße: Am zweiten Oktoberwochenende verschafften sich bislang unbekannte Täter Zutritt zu dem Haus und durchsuchten es. Das teilt die Polizeidirektion Bad Segeberg mit.

Was gestohlen wurde, wird noch ermittelt

Demnach geschah die Tat zwischen Freitag, 9. Oktober, 17 Uhr und 12 Uhr am folgenden Sonnabend. „Zum Stehlgut ist derzeit noch nichts bekannt“, teilt die Polizei mit. Das Sachgebiet 4 der Kriminalinspektion Pinneberg hat nun die Ermittlungen zu dem Fall übernommen.

Zeugen werden gebeten, Hinweise zu geben

Die Kripo sucht Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen beziehungsweise zu verdächtigen Personen im Bereich des Tatorts liefern können. Wer etwas Auffälliges zur genannten Zeit beobachtet hat, wird gebeten, sich bei den Ermittlern unter der Telefonnummer (0 41 01) 20 20 zu melden.

