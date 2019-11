Polizei sucht nach Zeugen : Unbekannte brechen in Häuser in Wedel und Rellingen ein

Dabei wurde unter anderem Bargeld gestohlen. Nun bittet die Polizei um Hinweise auf die Täter.

von Christian Uthoff

29. November 2019, 13:26 Uhr

Rellingen/Wedel | Nach zwei Einbrüchen in Einfamilienhäuser in Rellingen und Wedel sucht die Polizei nun nach Zeugen. Wie Pressesprecher Michael Franke berichtete, hatten sich die Taten am Donnerstag (28. November) ereignet.

In Rellingen verschafften sich ein oder mehrere bisher unbekannte Täter laut Polizei um 17.51 Uhr gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus im Cay-Dose-Weg. Dabei weckte der beziehungsweise einer der Täter die Hausbewohnerin offenbar versehentlich mit einer Taschenlampe auf und entfernte sich kurz darauf unerkannt vom Tatort. Ob etwas entwendet wurde, ist noch nicht klar.

Die Kriminalpolizei sucht Zeugen, die im Bereich der jeweiligen Tatorte verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt haben. Hinweise nehmen die Ermittlerunter der Rufnummer (04101) 2020 entgegen.

In Wedel hatten es Unbekannte laut Polizei ebenfalls auf ein Einfamilienhaus abgesehen. In diesem Fall drangen der oder die Täter gewaltsam ins Innere eines Einfamilienhauses im Hummelstieg ein und entwendeten Bargeld, bevor sie sich im Anschluss in unbekannte Richtung entfernten.

