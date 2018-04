Region Pinneberg in Kürze : +++ Umweltwoche in Wedel +++ Pinneberg: Wedeler Chaussee wird gesperrt +++ Stickoxide: Schlechte Luft in Elmshorn +++

Unfälle, Feuer, Politik, Veranstaltungen, Vereinsleben und Nachrichten im Kreis Pinneberg – hier fasst shz.de zusammen, was heute wichtig ist.

05. April 2018, 06:00 Uhr

Wedel Eine Ausstellung, die den kreativen Umgang mit Müll zeigt, aufklärende Vorträge über Plastikstrudel im Meer und Aktionen, die Jutebeutel gegen Plastiktüten eintauschen: Die erste Umweltwoche des Klimaschutzfonds Wedel vor drei Jahren kam sehr gut an. Jetzt steht die zweite Auflage des Projekts an. Das Thema diesmal heißt Ernährung. Im September soll an sieben Tagen über das ganze Spektrum unseres Essens, das die Lebensmittelproduktion, den Transport und unseren verschwenderischen Umgang einbezieht, aufgeklärt werden. Wedeler Schulen und Kitas, aber auch Einzelpersonen oder Projektgruppen sind aufgerufen, sich mit kreativen Ideen an der Aktionswoche zu beteiligen.

Pinneberg Der Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr Schleswig-Holstein erneuert die Fahrbahn der L105 und den Radweg der Wedeler Chaussee in der Zeit von Montag, 23. April, bis voraussichtlich Montag, 16. Juli. Betroffen ist die Strecke vom Kreisverkehr in Pinneberg bis zum Kreisverkehr Appen-Etz in Richtung Holm, teilte der Landesbetrieb am Mittwoch mit. Im Wesentlichen sollen die schadhaften Asphaltschichten abgefräst und wieder neu eingebaut werden. Aus Gründen der Verkehrssicherheit erfolgen die Bauarbeiten unter Vollsperrung. Umleitungen sind ausgeschildert.

Elmshorn Die Deutsche Umwelthilfe hat in Elmshorn den drittschlechtesten Stickoxid-Wert in Schleswig-Holstein gemessen. 36,2 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft waren es in der Holstenstraße. Der von der EU festgelegte Grenzwert liegt bei 40 Mikrogramm pro Kubikmeter. Bereits ab 20 Mikrogramm rechnet das Bundesumweltamt mit gesundheitlichen Risiken für Menschen. Ab 30 Mikrogramm nimmt die Vegetation Schaden. Jürgen Resch, Chef der Deutschen Umwelthilfe (DUH) spricht bei den hohen Stickstoffdioxiden von einer „flächendeckenden Bedrohung“.

Barmstedt Besondere Ehrungen hat Hartmut Kinastowski, Vorsitzender des Barmstedter MTV, während der Jahreshauptversammlung des Vereins im „Webers“ vergeben. Außerdem sagte er: „Wir benötigen qualitativ bessere Sportangebote, Stärkung des Internets für bessere Kommunikation, die Einbindung des Vereins in die Gesellschaft.“Die regelmäßig tagende Zukunftswerkstatt sei der Vordenker, um dem Vorstand Ideen zum Umsetzen zu präsentieren. Die neue Satzung sei zukunftsgerichtet, der Vereinsname dem Zeitgeist angepasst. „Wir nennen uns Barmstedter MTV, das ist ein Mittelweg zwischen Vergangenheit und Zukunft“, so Kinastowski.

Uetersen Verkehrsteilnehmer aufgepasst: Die Klappbrücke in Uetersen wird heute, ab 20.15 Uhr, mehrfach geöffnet und damit für Auto- und Radfahrer sowie für Fußgänger nicht passierbar sein. Grund sind laut Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr (LBV) Instandsetzungsarbeiten. Ein Teilstück der Antriebsschiene für den sogenannten Brückenbesichtigungswagen muss erneuert werden, nachdem es von einem Schiff beschädigt wurde. Bis zirka 3 Uhr am frühen Freitagmorgen sollen die Arbeiten laut LBV dauern. Die B431 wird zwischen Uetersen und Moorrege allerdings nicht durchgehend gesperrt. Stattdessen wird es mehrere halbstündige Sperrungen geben. Eine Umleitung ist nicht ausgeschildert.

Schenfeld Im Januar 2022 laufen die Konzessionsverträge zur Versorgung Schenefelds mit Strom und Gas aus. Die Gründung von Stadtwerken steht zur Debatte. In der jüngsten Sitzung debattierten die Mitglieder des Ausschusses für Wasser, Abwasser und Energie unter Vorsitz von Jochen Ziehmann (Grüne) den Fragenkatalog für eine Machbarkeitsstudie. Meinungsverschiedenheiten gab es bezüglich der Ausrichtung der Fragen. Ziehmann plädierte dafür, den Fokus auf die Chancen zu legen anstatt auf die Risiken. Doch damit stieß er besonders bei der CDU auf taube Ohren. Denn die Christdemokraten haben nur unter den gegebenen Bedingungen einer Studie überhaupt zugestimmt.

Quickborn/Ellerau Das Tauwetter im traditionell angespannten Verhältnis zwischen Quickborn und Ellerau hat jetzt auch die Ebene der politischen Parteien erreicht. Seit vergangener Woche gibt es eine Annäherung führender CDU-Politiker auf der einen wie der anderen Seite. Inzwischen gibt es außerdem wieder regelmäßigeren Kontakt auf höchster Verwaltungsebene. Dazu haben auch die SPD-Ortsvereine vor geraumer Zeit eine engere Zusammenarbeit vereinbart. Der Kontakt der Christdemokraten ist durchaus eine Besonderheit, denn er ist erste seit vielen Jahren, in denen die Arbeit im Ellerauer CDU-Ortsverband ruhte.

Hamburg Ein 34-jähriger Angeklagter hat zum Auftakt eines Prozesses in Hamburg gestanden, sein kleines Kind im Hamburger Stadtteil Neugraben-Fischbek getötet zu haben. „Ich gestehe, am späten Nachmittag des 23. Oktober 2017 meine Tochter Ayesha getötet zu haben“, sagte der Pakistaner in einer Erklärung, die einer seiner beiden Verteidiger am Mittwoch vor der Strafkammer am Landgericht verlas. Die Staatsanwältin warf dem Angeklagten Mord und fünf weitere Straftaten vor. Er habe den Kopf der Zweijährigen mit einem Messer mit einer 20 Zentimeter langen Klinge nahezu vollständig abgetrennt.

Schleswig-Holstein Die Lage auf dem Kieler Wohnungsmarkt ist schwierig. Der Bedarf übersteigt das Angebot, weshalb die Mieten seit Jahren kräftig steigen. Jetzt hat das Land die Stadt in eine besondere Liste eingetragen, die Linderung verspricht: Ab sofort gilt auch für Kiel als 16. Kommune im Lande die „Kappungsgrenze“. Danach dürfen die Mieten binnen drei Jahren nur um 15 Prozent steigen – bislang waren es 20 Prozent.