Straße Hogenmoor : Umweltfrevel in Pinneberg: Unbekannte entsorgen illegal Autoteile

von René Erdbrügger

17. Februar 2020, 15:14 Uhr

Pinneberg | In der Straße Hogenmoor in Pinneberg sind illegal Autoteile entsorgt worden. Am Freitag, 14. Februar, erhielt die Polizei einen entsprechenden Hinweis, wie Sprecher Steffen Büntjen am Montag mitteilte.

Gegen 10 Uhr stellten die Beamten vor Ort in einem Graben mehrere Teile eines ausgeschlachteten Pkw fest. Darüber hinaus fanden die Ordnungshüter dort auch einen leeren Kanister Leichtlauföl. Ob daraus Flüssigkeiten ausgetreten sind, ist nach Angaben der Polizei bislang nicht bekannt.

Der Umweltschutztrupp des Polizeiautobahn- und Bezirksreviers (PABR) Elmshorn hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer in der Zeit des 14. Februars verdächtige Beobachtungen im Hogenmoor gemacht hat oder Hinweise zu den abgelagerten Teilen geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefon (04121) 40920 zu melden.

