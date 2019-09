Familientag in Appen : Umweltfreundlich von A nach B

Während des Familientags gibt es einen Shuttleservice mit Hybridbussen – was können die und sind sie wirklich so klimafreundlich?

Avatar_shz von Finn Warncke

06. September 2019, 14:00 Uhr

Appen | In Appen wird am Sonntag, 8. September, von 10.30 bis 17.30 Uhr gefeiert. Etwa 30.000 Menschen werden beim Familientag auf dem Sportgelände des TuS Appen erwartet. Für den Spielmannszug der Feuerwehr Appen ist die Veranstaltung der Höhepunkt der Feierlichkeiten zum 100-jährigen Bestehen. Der Spielmannszug richtet den Familientag gemeinsam mit den Vereinen und Verbänden des Kreisjugendrings (KJR) aus. Der A. Beig-Verlag, in dem unter anderem diese Zeitung erscheint, ist als Medienpartner mit im Boot.

Weiterlesen: Das ist der Familientag 2019

Das Besondere an dem Fest: Der Familientag wird CO2-optimiert. Ein Fest für die Umwelt. Deshalb sollen an diesem Tag unter anderem so wenig Abgase wie nötig in die Luft gepustet werden. Die Kreisverkehrsgesellschaft in Pinneberg (KViP) bietet deshalb einen Shuttleservice an. Besucher werden so vom Parkplatz an der Marseille-Kaserne zum Gelände kutschiert. Das Besondere daran: Es werden Hybridbusse eingesetzt.

E-Mobilität soll das Fahren von A nach B nachhaltiger machen. Emissionsfreier. Gegenüber herkömmlichen Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor stoßen Elektrofahrzeuge bei weitem weniger Abgase aus. Je nach Untersuchungsansatz bei 31 bis 56 Prozent laut Fachmagazin International Journal of Life Cycle Assessment. Strom ist außerdem billiger als Benzin oder Diesel. E-Fahrzeuge machen zudem weniger Lärm.

Weiterlesen: Anreise und Parken: So kommen Sie zum Familientag

Doch dass E-Fahrzeuge umweltfreundlicher sind, daran scheiden sich die Geister. Dass die Emissionswerte mit E-Fahrzeugen sinken, ist zwar nicht von der Hand zu weisen. Doch vor allem die Produktion wird kritisch gesehen. Bislang wird der Strom noch zu großen Teilen aus Kohle- und Gaskraftwerken gewonnen.

Um E-Fahrzeuge herzustellen, bedarf es mehr Energie. Sie benötigen Lithium-Ionen-Batterien. Laut einer 2017 veröffentlichten Studie des IVL Swedish Enviromental Research Institute in Stockholm kommt es bei der Produktion von einer Batterie zu Kohlenstoffdioxid-Emissionen von 150 bis 200 Kilogramm pro Kilowattstunde. Das ist nach Ansicht des Instituts zwar per se nicht als Argument gegen E-Fahrzeuge zu verstehen, soll aber verdeutlichen, dass noch beträchtliches Potenzial bestehe, um die Emissionen bei der Produktion von E-Fahrzeugen zu senken.

Weitere Nachteile beziehen sich weniger auf die Umwelt, sondern auf den Verbraucher. E-Fahrzeuge sind teurer, haben eine geringere Reichweite und die Ladezeiten der Batterien sind teils mit bis zu zehn Stunden lang.