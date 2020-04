Umstellung im „Turbotempo“

Gardinen Breuß fertigt Mund- und Nasen-Masken / Kurzarbeit vermieden und neue Näherin eingestellt

Avatar_shz von Knuth Penaranda

15. April 2020, 12:32 Uhr

Elmshorn | „Alles, was wir machen, passiert derzeit im Turbotempo. Wir hätten es sonst auch gar nicht so geschafft, wie wir es aufgebaut haben“, sagt Sven Breuß, Inhaber von Gardinen Breuß. Normalerweise werden in der Daimlerstraße in Elmshorn Gardinen, Sonnenschutzlösungen oder Insektengitter produziert. Neuerdings werden Mund- und Nasen-Masken hergestellt. Zwischen 110 und 120 sind pro Tag möglich.

„Jede Firma, die mitgearbeitet hat, hat den Turbo eingeschaltet“, sagt Breuß. Binnen sechs Tagen wurde ein Online-Shop aus dem Boden gestampft, Werbung für die Autos produziert und Werbebanner angefertigt, die seit dem Wochenende hängen. „Wir haben die Abläufe komplett umgestellt“, sagt Breuß. Veränderung sei derzeit Normalität.



Hochwertige und langlebige Maske





Los ging es am 31. März. „Beim Gassi gehen mit dem Hund kam die Idee, Masken herzustellen“, sagt Breuß. Einige Nachrichten hatten ihn via WhatsApp erreicht. „Weil ich ja der Stoff-Mann bin“, sagt er lachend. Er sprach mit seiner Familie, den Mitarbeitern und seiner Ex-Frau darüber. „Alle fanden die Idee gut“, berichtet er. Klar war für ihn: „Es soll keine 0815-Maske werden. Ich wollte eine hochwertige und langlebige Lösung, die mehr kann.“ Breuß hält einen Ordner in der Hand. Alle Eigenschaften, die er bewirbt, wie die antibakterielle Oberseite des Stoffs, die Reduzierung von Schad- und Geruchsstoffen, sind schriftlich bestätigt und zertifiziert. „Die Zertifikate liegen in einem Tresor. Wenn jemand eine juristische Nachfrage hat, können wir alles belegen“, so Breuß.

Seit Ende März wurden Mustermasken ent- und weiterentwickelt. „Wir haben jeden Tag etwas verändert“, sagt Breuß. Seit Mittwoch steht die Produktionsstraße. Das Ladengeschäft wurde umgebaut, um quasi Fließbandarbeit vom Zuschnitt über das Bügeln der Falten, das Nähen bis hin zum Versand zu ermöglichen – und dabei aber auch die Abstände zwischen den Mitarbeitern möglichst groß zu halten, auch wenn ohnehin alle Masken tragen. Natürlich aus der eigenen Produktion.



Einige Varianten im Angebot





„GB I“ heißen die Mund-und Nasen-Masken in Einheitsgröße, In den Größen L und M sind die Modelle „GB II“ erhältlich, die „GB III“-Varianten sind für Kinder und Erwachsene mit schmalen Gesichtszügen gedacht. Bei allen Modellen können In-Ear-Kopfhörer und Hörgeräte problemlos getragen werden. Brillen sind bei den Varianten GB II und GB III problemlos möglich. „Jeder hat eine andere Kopfform und braucht unterschiedliche Längen oder empfindet den Druck der Gummis unterschiedlich“, erläutert Breuß. Daher versuche man auch Kundenwünsche umzusetzen. Ganz neu sind die kleinen Beutel, um die Maske vor oder nach dem Tragen am Gürtel oder in der Handtasche zu tragen. Der Stoff ist bei 60 Grad Celsius waschbar.

„Normalerweise brauchen wir für die Umsetzung vier Wochen für Standardshops, es können aber bei komplexeren Aufträgen auch drei Monate sein“, sagt Brian Heyse Inhaber von Inme.Cs. Binnen sechs Tagen richtete die Software- und Shopagentur aus Seester bei Elmshorn den Internetshop ein. „Wir wollten ihn für die Mitarbeiter und den Kunden einfach halten. Er sollte leicht für alle zu verstehen sein, mussten aber auch rechtliche Aspekte beachten. Und dies alles in kürzester und komprimierter Zeit“, erläutert Heyse. „Da waren wir sehr froh über die Hilfe. Damit haben wir keine Erfahrungen“, ergänzt Breuß. Am 6. April ging der Shop um 17.20 Uhr online, um 17.25 Uhr waren die ersten beiden Bestellungen für elf Masken eingegangen. „Ich hatte nur das Foto in meinem WhatsApp-Status geändert“, berichtet Breuß. Die Nachfrage stieg ständig. 25 bis 30 Masken versucht er als Lagerbestand zu haben. „Wir haben auch schon Tage gehabt, wo die Bestände über Nacht komplett aufgekauft wurden“, soBreuß.



15 000 Masken möglich





„Damit wir gewährleisten können und wir nicht nur Material für 100, 200 Masken haben, haben wir Material eingekauft“, berichtet Breuß. Über Lieferanten sei gewährleistet, dass in den kommenden zwölf Wochen Ware verfügbar sei. „15 000 Masken wären etwa möglich“, sagt Breuß. Auch wenn die Corona-Krise vorbei sei, wolle er die Masken im Sortiment lassen.

Verärgert ist er über eine Mitteilung, die er erhielt. „Mir wurde vorgeworfen, dass ich mich an Corona ergötze und mich bereichere. Ich sollte die Masken für 5 Euro anbieten“, sagt Breuß. Im Verkauf kosten sie 16,90 Euro pro Stück. „Allein der Materialwert liegt weit über 5 Euro. Da wurde noch nichts genäht, verarbeitet, verpackt oder versendet“, erläutert Breuß. „Die Masken sind eine Chance, Kurzarbeit abzuwenden“, sagt Sabine Breuß. Ihr Mann hakt ein: „Reich werden wir durch die Masken nicht, aber wir können Kosten und Gehälter bezahlen.“ Das normale Geschäft sei zurückgegangen, weil viele Kunden keinen Monteur in der eigenen Wohnung haben wollen. „Wir haben unsere Aufträge abgearbeitet und dann aber auch überlegt, ob wir Mitarbeiter in Kurzarbeit schicken müssen“, sagt Sven Breuß. Statt Kurzarbeit gebe es nun Überstunden – mit 25 Prozent Gehaltsaufschlag. Eine zusätzliche Näherin wurde eingestellt.

„Da wir die Masken haben, mussten wir einige Aktivitäten nach hinten schieben“, sagt Breuß. Er hofft, auch im Kerngeschäft in den kommenden drei Wochen alle Aufträge abzuarbeiten. „Wir haben einen Raum, der halbvoll ist mit fertigen Auftragsarbeiten. Da warten wir nur auf die Zusage der Kunden“, berichtet er. Solange wird die Maskenproduktion weiterlaufen. Der Verkauf erfolgt ausschließlich online.

>w

ww.gardinen-breuss.de