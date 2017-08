Region Pinneberg in Kürze : +++ Umleitung in Uetersen +++ Asphaltierungsarbeiten in Elmshorn verzögern sich +++ Politgespräche in Bönningstedt +++

vergrößern 1 von 1 Foto: PT 1 von 1

Uetersen Am Esinger Steinweg haben Straßenbauarbeiten begonnen. Die Straße ist daher aktuell für den Durchgangsverkehr gesperrt. Auswirkungen hat dies auf den Busverkehr der Linie 6661 Uetersen-Tornesch. Die Haltestellen Am Eichholz, Weidenkamp und Esinger Steinweg werden in beiden Fahrtrichtungen nicht angefahren. Fahrgäste werden gebeten, ersatzweise die Haltestellen Herderstraße, Heinrich-Heine-Straße oder Fourniermühlenweg zu nutzen.

Elmshorn Die Asphaltierungsarbeiten nach dem Kanaleinbruch an der Elmshorner Friedensalle Höhe Aral-Tankstelle verzögern sich. Die Straße kann nicht, wie geplant, heute freigegeben werden. Freie Fahrt auf der Friedensallee gibt es erst wieder am Freitag. Das teilt die Elmshorner Stadtentwässerung mit. Grund für die Verzögerung: Die angeforderte Fräsmaschine, die die oberste Schicht des vorhandenen Straßenasphalts in der Friedensallee abfräsen soll, konnte nicht termingerecht von ihrem jetzigen Einsatzort abgezogen werden. Am Donnerstag wird die neue Fahrbahndecke im Bereich der ARAL-Tankstelle aufgetragen, sofern das Wetter mitspielt. An diesem Tag ist dieser Straßenabschnitt nicht befahrbar, auch die Tankstelle ist nicht anfahrbar. Auch die Anlieger werden ihr Grundstück nach Auskunft der Stadtentwässerung nicht anfahren können. Nach dem aktuellen Terminplan der Stadt wird die komplette Straßensperrung im betroffenen Bereich am Freitag aufgehoben. Die Baustelle an der Friedensallee hat das Verkehrschaos in Elmshorn wochenlang verschärft. nachdem der Kanal massiv eingesackt war, hatte sich auf der Fahrbahn ein riesiger Krater gebildet.

Bönningstedt Der SPD-Bundestagsabgeordnete Ernst-Dieter Rossmann kommt am Freitag, 4. August, auf Einladung der der örtlichen SPD-Fraktion nach Bönningstedt. Er will dort mit Bürgern über die Themen „Gerechtigkeit – Zukunft – Europas“ ins Gespräch kommen. Rossmann ist Mitglied des Vorstands der SPD-Bundestagsfraktion und Sprecher der SPD-Landesgruppe in Schleswig-Holstein sowie der Arbeitsgruppe Bildung und Forschung der SPD-Bundestagsfraktion. Beginn im Restaurant „Montenegro – Bei Sabina“.

Quickborn Das Team der ATS Suchtberatungsstelle Quickborn ist unter anderem für Kinder aus suchtbelasteten Familien da. Jetzt zog es die Mitarbeiter mit 13 ihrer Schützlinge in die Natur. Auf einem Quickborner Ponyhof lebten sie für zwei Tage im Zelt – ohne fließendes Wasser und Strom, dafür aber mit Pferden, Hunden, Wald und Wiesen um sich herum. Das Camp sollte den Kindern eine Auszeit bescheren, damit sie etwas Abstand gewinnen konnten zu einem herausfordernden Alltag, der sie oft dazu zwingt, frühzeitig erwachsen zu werden.

Hamburg Bei einem Verkehrsunfall Montagnachmittag wurde ein 28-jähriger Fußgänger schwer verletzt. Der Vorfall ereignete sich auf der Willy-Brandt-Straße in Hamburg, als der Mann die Straße überquerte, ohne auf den Verkehr zu achten. Während der Verkehrsfluss aus südlicher Richtung auf der Willy-Brandt-Straße stockte hatte die 57-jährige PKW-Fahrerin auf dem Linksabiegerstreifen freie Fahrt. Dabei erfasste sie den Fußgänger mit ihrem BMW. Dieser zog sich beim Zusammenstoß schwere Verletzungen zu und wurde mit einem Schädel-Hirn-Trauma, einer Kopfplatzwunde sowie einer Unterschenkelfraktur in Krankenhaus gebracht. Die bisherigen Ermittlungen der Polizei ergaben, dass es sich bei dem Fußgänger um einen Paketwagenfahrer handelt, der offenbar ein Paket ausliefern und dazu die Straße überqueren wollte. Die PKW-Fahrerin blieb unverletzt. An ihrem Wagen entstand ein Sachschaden. Für die Dauer der Unfallaufnahme, an der auch ein Sachverständigerbeteiligt war, wurde der stadteinwärts führende Verkehr am Rödingsmarkt abgeleitet. Es entstand erheblicher Rückstau.

Schleswig-Holstein Rein rechnerisch steht auf dem Lehrstellenmarkt in Schleswig-Holstein alles zum Besten. Nach Angaben der Arbeitsagentur vom Dienstag stehen 6300 unbesetzten Ausbildungsplätzen 6200 noch suchende Jugendliche gegenüber. Folglich könnte auf dem Papier jeder Bewerber eine Lehrstelle bekommen. Doch die Lage in den Branchen ist zum Teil sehr unterschiedlich, wie die Regionaldirektorin der Arbeitsagentur, Margit Haupt-Koopmann, erläuterte: Im Lebensmittelverkauf entfallen auf einen Suchenden 7,3 freie Stellen, bei Arzthelferinnen ist es nur eine halbe.

von shz.de

erstellt am 02.Aug.2017 | 06:00 Uhr