Umbau der Straße Am Rathaus: Stadt wartet auf den Bescheid

von René Erdbrügger

27. März 2018, 11:22 Uhr

Der Pinneberger Innenstadt stehen große Veränderungen bevor: Autos raus, Fußgänger rein – auf diese Weise will die Stadt den Bereich des nördlichen Drosteiplatzes in Pinneberg beleben (unsere Zeitung berichtete).

Ein Pfeiler des Projekts ist die Umgestaltung der Bismarckstraße zur Fußgängerzone. Der Einfahrtsbereich Friedrich-Ebert-Straße wird mit halbautomatischen, versenkbaren Pollern für den regulären Kfz-Verkehr gesperrt.

Parallel zu diesem Projekt erfolgt der Umbau der Einbahnstraße Am Rathaus. Der Verkehr dort soll künftig in zwei Richtungen fließen. Für die Umgestaltung des unteren Drosteiplatzes liegt schon ein Bescheid vor, auf den zweiten für den Umbau der Straße Am Rathaus wartet die Verwaltung sehnsüchtig, denn wenn beide Maßnahmen erfolgt sind, wird der Sonnabend-Wochenmarkt vom Marktplatz an der Elmshorner Straße in die Innenstadt verlegt. Auf dem Platz vor dem Rathaus soll künftig auch der Wochenmarkt stattfinden, wenn der Drosteiplatz mit einer anderen Veranstaltung wie SummerJazz oder dem Kleinkunstfestival belegt ist. Bürgermeisterin Urte Steinberg (parteilos) und Bauamtschef Klaus Stieghorst gehen davon aus, dass die Umgestaltung noch 2018 erfolgt.