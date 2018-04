Das Sonntagsgespräch : „Um mich herum muss einfach immer Musik sein“

Der Just-For-Fun-Gründer Max-Herbert Krumme im shz.de-Interview über die Freude, live zu spielen.

von Lars Zimmermann

29. April 2018, 14:00 Uhr

Wedel | Max-Herbert Krumme gründete 1987 die Top-40-Band Just For Fun, die schon seit Jahrzehnten nicht nur Musikfans im Kreis Pinneberg begeistert. Im Sonntagsgespräch berichtet er unter anderem von Karibik-Gastspielen, missglückten Pyrotechnik-Experimenten und erklärt, was eine gute Top-40-Band auszeichnet.

Frage: Was braucht eine erfolgreiche Partyband?

Ein gutes Programm, das den Geschmack des Publikums trifft und natürlich gute Musiker. Und man kommt nicht an Party-Klassikern wie „Highway To Hell“ von AC/DC vorbei. Das Erfolgsgeheimnis einer Top-40-Band ist, dass sie nicht auf einen Stil festgelegt ist und je nach Stimmung der Zuschauer Schlager, Pop und Rock mischen kann. Ich selbst bin im Grunde meines Herzens Rock-Musiker.

Zur Person: Max-Herbert Krumme (59) wohnt in Holm und ist hauptberuflich Geschäftsführer eines Haustechnikbetriebes. Er ist verheiratet und hat zwei Kinder.



Wo tritt die Band in den kommenden Monaten auf?

Wir sind in ganz Deutschland unterwegs und haben etwa 20 Auftritte pro Jahr. Mehr ist nicht drin, weil wir Hobbymusiker sind. Auch im Kreis Pinneberg stehen wir häufig auf der Bühne, zum Beispiel beim „Tanz in den Mai“ in Bokholt-Hanredder sowie beim Hafenfest und während der Cyclassics in Wedel.

Welche Auftritte sind Ihnen in besonderer Erinnerung geblieben?

Außergewöhnlich waren sicherlich unsere Shows in der Karibik und in Montenegro. Dafür wurden wir von einem Fan gebucht, der für seine Freunde regelmäßig Veranstaltungen im Ausland ausrichtet. Er hatte uns in Deutschland gesehen und war so begeistert, dass er uns diese grandiosen Erlebnisse ermöglichte. In der Karibik hatte unsere Bühne nicht einmal ein Dach. Das hatte man sich beim Bau wahrscheinlich gespart, weil dort sowieso ständig die Sonne scheint. Unvergesslich waren auch die Auftritte im Rahmen der NDR-Sommertouren, als wir vor 30000 Leuten spielen durften.

Gibt es Pannen, an die Sie häufiger zurückdenken?

Eine Zeit lang hatten wir mit Pyrotechnik gearbeitet. In Rendsburg hatte sich während eines Auftritts aber Pyro zwischen die Bühnenplatten gelegt und fing dann unter der Bühne an zu brennen. Das hatte unser Techniker am Mischpult gesehen, stürzte Richtung Bühne und löschte. Wir spielten währenddessen weiter. Auch das Publikum ließ sich nicht stören. Mit der Pyrotechnik war es dann für uns vorbei. Wäre das Gebäude abgebrannt, hätten wir es vermutlich bundesweit in die Schlagzeilen geschafft.

Wie ist Just For Fun entstanden?

Um mein Studium zu finanzieren, habe ich in einer Band namens Top Union gespielt. Wir hatten 120 Termine pro Jahr und waren im Prinzip professionelle Musiker. Das war auf Dauer nicht möglich, wenn man im Beruf Fuß fassen wollte. Ohne die Auftritte fehlte mir aber etwas. Also sprach ich einige meiner früheren Mitstreiter an, ob sie nicht Interesse hätten, in einer Freizeit-Band zu spielen, bei der der Spaß im Vordergrund steht. So entstand 1987 Just For Fun. Es wurde allerdings doch schnell professioneller als wir gedacht hatten, weil unsere Musik so gut ankam.

Spielt Just For Fun nur Coverversionen oder auch eigene Songs?

Just For Fun spielt nur Coversongs. Eigenkompositionen sind aber trotz allem entstanden, zum Beispiel zwei Weihnachts-CDs im Rahmen des Projekts „Sternenklang“. „Kurz vor der Rente“ ist ein weiteres Projekt, mit dem wir unsere eigenen Ideen verwirklicht haben. Erfolgreich war ich außerdem mit diversen Kompositionen und Veröffentlichungen für Wolfgang Petry, Die Lollies und andere Künstler.

Warum treten Sie so gerne mit Just For Fun auf?

Ich bin durch und durch Musiker und die wollen auf der Bühne stehen und sich einer größeren Menge zeigen. Ich bin zwar auch Sänger, aber hauptsächlich Schlagzeuger. Nur in den eigenen vier Wänden zu spielen, ist für einen Schlagzeuger keine Erfüllung. Wer dieses Instrument auswählt, möchte in einer Band Mitglied sein.

Was bedeutet Ihnen persönlich Musik?

Ich höre selbst sehr viel Musik und beschäftige mich ausgiebig mit den Werken anderer Künstler. Ohne Musik könnte ich nicht leben. Sie muss immer um mich herum sein.