Ultraläufer ziehen durch Eulenstadt

Die Eulenstadt als Transitroute für einen Tag: 65 Extremsportler, darunter sechs Frauen, sind auf ihrem Weg von Sylt an den Fuß der bayerischen Zugspitze (2962 Meter) auf ihrer dritten Etappe auch durch Quickborn gelaufen. Sie sind Teilnehmer am exklusiven Deutschlandlauf (DLL), für den bereits am Sonnabend am Lister Ellenbogen, der nördlichsten Spitze Sylts, nach sechs Jahren Pause wieder der Startschuss fiel.

Sandra Wooßmann aus Osterholz-Scharmbeck, Susanne Koch aus Lüdingshausen und Theo Steinbacher aus Speyer hatten für die Ultraläufer den Verpflegungspunkt Sechs (VP 6) auf dem Weg nach Hasloh errichtet und versorgten die Marathoniken auf ihren 76,9 Kilometern des vierten Tages von Jevenstedt nach Hamburg-Eidelstedt mit Getränken, Obst, Salzstangen, Gummibärchen, Trocken- und Hülsenfrüchten. Die Drei gehören zum zwölfköpfigen Helferteam. „Eine tolle Gelegenheit, Deutschland und viele nette Menschen kennenzulernen“, sagte Koch.

An ihrem Stützpunkt auf der Kieler Straße kam am Nachmittag auch Stephan Vogel vorbei. „Ich laufe sehr langsam. Ich bin heute Morgen um 6 Uhr gestartet, vormittags erst spaziert. Deshalb habe ich jetzt noch eine gute Ausdauer für die letzten siebzehn Kilometer des heutigen Tages“, sagte Vogel, der seit sechs Jahren in Dohar/Katar in einem Forschungsinstitut arbeitet. 2014 nahm er am „Transalpina-Lauf“ und 2015 am „Marathon de Sable“ durch Marokko teil. Unter den 65 Teilnehmern, die sich für die komplette Strecke angemeldet haben, sind auch Robert Wimmer (52), Sieger des DLL 2008 und Zweiter beim Transeuropalauf 2012, Heike Pawzik (54), Zweite des DLL 2005 und Vierte beim Transeuropalauf 2009 sowie der 75-jährige Peter Bartel auf seinem Tretroller.

Die Läufer werden in 19 aufeinander folgenden Tagesetappen Deutschland einmal von Nord nach Süd durchqueren. Insgesamt legen sie dabei 1321 Kilometer zurück. Die längste Etappe ist rund 90 Kilometer lang, die kürzeste 24. Etwa alle zehn Kilometer wird für einige Stunden ein Verpflegungspunkt von den Helfern aufgebaut. Für den 3. August ist der Zieleinlauf auf der Zugspitze geplant.

Der letzte Deutschlandlauf fand im Jahr 2010 statt. Die Neuauflage erklärte Organisator Oliver Witzke so: „Ich organisiere seit einigen Jahren leidenschaftlich gern Läufe verschiedener Längen, von Halbmarathons bis hin zu Ultra-Marathons und Etappenläufen. Als aus Läuferkreisen der Wunsch nach einem weiteren Deutschlandlauf laut wurde, habe ich mich dazu entschlossen, diese Herausforderung anzunehmen.“

Am Ende der dritten Etappe durch Quickborn und Hasloh stand Henry Wehder aus Norwegen mit unter 21 Stunden Laufzeit auf dem ersten Platz. Für Wehder ist der Deutschlandlauf nur eine Teilstrecke seines Projekts „Run of my life 10 000 km“. Er ist schon am 12. Juni am Nordkap gestartet. Die beste Frau in der Zwischenwertung ist Wilma Dierx aus den Niederlanden mit 26 Stunden und Gesamtplatz 14.

