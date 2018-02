Region Pinneberg in Kürze : +++ Uetersens Schwimmhalle wieder geöffnet +++ 35. Silberne Rose in Pinneberg +++ Zahl der Krätze-Fälle in SH steigt +++

Unfälle, Feuer, Politik, Veranstaltungen, Vereinsleben und Nachrichten im Kreis Pinneberg – hier fasst shz.de zusammen, was heute wichtig ist.

von shz.de

27. Februar 2018, 06:00 Uhr

Uetersen Nach fast dreimonatiger Schließzeit steht die Jürgen-Frenzel-Halle den Badegästen wieder zur Verfügung. Die Öffnungszeiten wurden belassen, lediglich am Freitag muss bis auf weiteres auf das Frühschwimmen verzichtet werden.

Pinneberg Schicke Abendgarderobe ist Pflicht: Am Sonnabend, 3. März, steigt im Cap Polonio in Pinneberg bereits die 35.Auflage der traditionellen Tanz-Veranstaltung Silberne Rose. Los geht es um 20 Uhr. Im Mittelpunkt stehen wie gewohnt der festliche Ball und hochkarätiger Sport. Die Moderation übernimmt die Profi-Tänzerin Melissa Ortiz-Gomez.

Schleswig-Holstein Ärzte in Schleswig-Holstein müssen offenkundig zunehmend Fälle von Krätze behandeln. „Die Zahl der Betroffenen ist innerhalb von zwei Jahren um zwei Drittel gestiegen“, berichtete Barmer-Pressesprecher Wolfgang Klink am Montag. Nach den jüngsten Zahlen habe es 2016 rund 7800 Erkrankte gegeben. Die Zahl der Verordnungen sei bei der entsprechenden Salbe binnen eines Jahres um 70 Prozent gestiegen, bei den Tabletten um mehr als das Vierfache.„Betroffene müssen sich nicht schämen, denn eine Ansteckung mit Krätze kann jeden treffen und hat nicht unbedingt etwas mit fehlender Hygiene zu tun“, kommentierte die Dermatologin Utta Petzold.

Elmshorn Sportstadt Elmshorn: Bei der geplanten Veranstaltung am 2. Juni im Liether Wald gerät Stadtrat Dirk Moritz regelrecht ins Schwärmen. „Das wird ein tolles Erlebnis, ein unvergesslicher, unterhaltsamer Tag. Da ist für jeden etwas dabei.“ In der Tat: Die Bürgerstiftung Elmshorn, eine Initiative der Sparkasse Elmshorn, und die Stadt haben Großes vor. Von 12 bis 17 Uhr wird unter dem Motto „Familien in Bewegung“ auf der Hartz’schen Wiese und weiteren Stationen im Liether Wald gefeiert. Ab 18 Uhr schließt sich dann die Sportlerehrung der Stadt an – Open Air.

Barmstedt Der Parkplatz hinter dem Kindergarten Arche Noah an der Zuwegung „An der Bahn“ wird nicht ausgebaut und nachhaltig befestigt. Das beschlossen die Mitglieder des Ausschusses für Jugend und Soziales während der jüngsten Sitzung in der Kommunalen Halle. Vorangegangen war ein Bericht der Kita-Leiterin Doris Renner. Die Kita hatte bereits im Vorwege auf die ihren Beobachtungen nach gefährliche und problemvolle Platzsituation hingewiesen. Renner schilderte den für Eltern und Kinder unhaltbaren Zustand des Platzes, der sich bei Regen in einen See verwandeln würde, der tiefe Schlaglöcher und Hubbel habe, bei denen Autos aufzusetzen drohten, der matschig und bei Minusgraden mit einer Eisschicht bedeckt sei.

Wedel Bei einer Notbremsung eines Linienbusses im Kreuzungsbereich Galgenberg/Tinsdaler Weg ist Freitagnachmittag eine 64 Jahre alte Frau gestürzt und hat sich verletzt. Rettungskräften brachten sie ins Krankenhaus. Laut Polizei musste der 35 Jahre alte Busfahrer gegen 16 Uhr stark bremsen, weil ihm ein Pkw die Vorfahrt genommen hat. Laut Bericht fuhr der Bus auf der Straße Galgenberg in Richtung Pulverstraße. Im Kreuzungsbereich soll ein entgegenkommender Wagen nach links in den Tinsdaler Weg eingebogen sein ohne dem Bus die Vorfahrt zu gewähren.

Bönningstedt/Quickborn Wegen eines Auffahrunfalls mit drei beteiligten Lastwagen ist die A7 in Höhe Bönningstedt (Kreis Pinneberg) in Richtung Norden gestern Nachmittag für mehrere Stunden gesperrt worden. Ein Lkw-Fahrer war laut Polizei gegen 14 Uhr an einem Stauende auf einen zweiten Lkw aufgefahren. Dieser wurde hierdurch wiederum auf einen weiteren Sattelzug geschoben. Der Unfallverursacher wurde leicht verletzt. Die anderen beiden Fahrer blieben nach ersten Erkenntnissen unverletzt. Die Sperrung dauerte bis zum Abend an. Ursache des Staus, der zu dem Unfall in Bönningstedt führte, war eine Kollision kurze Zeit vorher in Höhe des Rastplatzes Holmmoor bei Quickborn. Auch hier war ein Lastwagen beteiligt und hatte aus bislang unbekannter Ursache mehrere Autos ineinander geschoben. Es gab vier Verletzte.

Hamburg Es sind nahezu nordkoreanische Zustimmungswerte: 97 Prozent der Besucher des Hamburger Hafengeburtstages 2017 waren mit der Veranstaltung zufrieden. Das hat eine am Montag veröffentlichte Befragung im Auftrag der Wirtschaftsbehörde ergeben. 91 Prozent der Gäste würden demnach das maritime Volksfest weiterempfehlen. Wirtschaftssenator Frank Horch (parteilos) ist angetan. Jeder zufriedene Besucher sei schließlich ein „Botschafter der Stadt Hamburg“ im In- und Ausland.