Region Pinneberg in Kürze : +++ Uetersen: Weniger Brieftaubenzüchter +++ Aufsichtsbeschwerde gegen Urte Steinberg +++ Fast eine Million für den KSV +++

Unfälle, Feuer, Politik, Veranstaltungen, Vereinsleben und Nachrichten im Kreis Pinneberg – hier fasst shz.de zusammen, was heute wichtig ist.

von shz.de

15. Januar 2019, 06:00 Uhr

Uetersen Das Brieftaubenzuchtwesen ist ein Gebiet, für das sich junge Menschen nur wenig begeistern lassen. Das ist auch in der Region spürbar. Die Hochburg Uetersen mit ihrer Einsatzstelle am Tornescher Weg 135 hat im vergangenen Jahr einen Traditionsverein verloren: Luftpost von 1890 Tornesch. Der Verein hat sich aufgelöst. Vor wenigen Jahren hat es in Schleswig-Holstein noch 1000 Züchter gegeben, heute sind es 400. Immerhin: Die diesjährige Brieftaubenausstellung am Tornescher Weg konnte mit 123 Vögeln gut bestückt werden.

Pinneberg Das neue Jahr geht für Pinnebergers Bürgermeisterin Urte Steinberg (parteilos) nicht gut los: Detlev Niss hat eine Dienstaufsichtsbeschwerde gegen Steinberg bei der Kommunalaufsicht in Kiel eingereicht. Der Rentner kritisiert, dass die Verwaltung den von der Politik gefassten Beschluss von 2011, die Straßenreinigungskosten in Pinneberg neu zu kalkulieren, bis heute nicht umgesetzt hat. Das Thema hatte bereits die Politik im vergangenen Jahr beschäftigt. Sie fordert von der Verwaltung eine lückenlose Aufklärung.

Pinneberg/Elmshorn 809.400 Euro ist die Summe, die der Kreistag dem Kreissportverband (KSV) in einem neuen Vertrag ab 2020 zugesichert hat. Das sind 265300 Euro mehr als bisher. „Die Bedarfe haben sich geändert“, sagt Landrat Oliver Stolz am Montag im Elmshorner Kreishaus. Damit passe man sich vor allem der “zunehmenden Ausdifferenzierung im Sport“ an sagt Karsten Tiedemann, Geschäftsführer des KSV. „Man muss heute viel kreativer sein. Von Aerobic bis Zumba werden viele unterschiedliche Kurse angeboten.“ Konkurrenz bestehe durch die hohe Anzahl privater Sportstudios, ergänzt Sönke P. Hansen.

Elmshorn Einer der ältesten Elmshorner Bäume ist umgestürzt. Die Trauerbuche an der Kaltenweide 83. Zirka 150 Jahre alt. Ein Stammdurchmesser von 75 Zentimetern – und prägend nicht nur für das Grundstück der Kirchengemeinde, sondern auch für den Straßenzug Kaltenweide. „Wir sind dankbar, dass niemand verletzt wurde und auch das Gebäude wurde nicht beschädigt“, sagt Kerstin Pohlmann, bei der Freikirche zuständig für die Öffentlichkeitsarbeit. Der Fall der Trauerbuche kam laut Pohlmann zum jetzigen Zeitpunkt überraschend. „Wir lassen die Bäume regelmäßig überprüfen. Die Buche war nicht krank.“ Trotzdem: Der Schwerpunkt des alten Baumes hatte sich schon lange auf eine Seite verlagert. Er stand schief. „Insofern ist es schon erstaunlich, dass die Trauerbuche so lange gestanden hat“, betont Pohlmann.

Holm Der Unfallfahrer, der nach einer Kollision am Sonntag in Holm aus seinem Autowrack befreit und ins Krankenhaus eingeliefert worden war, ist seinen Verletzungen erleben. Dies teilte am Montag die Polizei mit. Ersten Erkenntnissen der Sachverständigen zufolge war der 50-jährige Kreis Pinneberger mit seinem SUV gegen 8.50 Uhr kurz hinter dem Ortseingang Lehmweg nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Auf dem Seitenstreifen prallte sein Wagen auf einen Werbeanhänger und schob diesen in den Auflieger eines Tanklastzugs. Den Sachschaden beziffert die Polizei mit insgesamt 18.000 Euro. Zur Klärung der genauen Unfallursache bitte sie mögliche Zeugen, sich unter Telefon (04103) 50180 zu melden.

Hamburg Im Prozess gegen einen mutmaßlich kriminellen Kripobeamten vor dem Hamburger Landgericht hat der Angeklagte am Montag ein umfassendes Geständnis abgelegt. Er habe durch Glücksspiele wie Poker und Roulette viel Geld verloren und vor den Taten im Jahr 2017 Schulden in Höhe von 40 000 bis 50 000 Euro gehabt, sagte der 31-Jährige am Montag vor der Großen Strafkammer.

Schleswig-Holstein Am 21. Januar 2019 lohnt sich das frühe Aufstehen, denn dann wird der Mond im Kernschatten der Erde verschwinden. Je weiter nördlich man in Deutschland die Mondfinsternis beobachtet, desto mehr hat man von von ihr. Wann man die Mondfinsternis am besten beobachten, erklärt shz.de hier.