Unternehmerische Entscheidung : Uetersen: Trauungen im Kloster auf der Kippe

Der Pächter des Restaurants Klosterschätzchen ist Caterer. Trauungen sind nur inklusive einer Feier möglich.

29. Februar 2020, 15:00 Uhr

Uetersen | Geht der Stadt ein Trauraum flöten? Möglich, aber längst nicht sicher. Fakt ist: Es gibt einen Pächterwechsel im Klosterrestaurant. Nach der Klosterküche kommt jetzt das Klosterschätzchen. Mit dieser neuen Eventlocation in Alt-Uetersen erweitert die Kochfabrik mit Sitz in Prisdorf ihr Portfolio. In dem 1664 erbauten Gebäude, einst Wohnung der Priörin, gibt es einen gewidmeten Trauraum, der mehrfach im Jahr von der Stadt im Auftrag der Paare gebucht wird. Zumindest bis jetzt.

Das Standesamt der Stadt Uetersen ist davon unterrichtet worden, dass eine Zusammenarbeit wie bisher nicht mehr möglich ist. Nach Informationen unserer Zeitung sind auch mehrere Trautermine, die während der Pachtphase der Gastronomie Klosterküche vereinbart wurden, geplatzt.

Lösung soll gefunden werden

Auf Nachfrage hieß es seitens der Kochfabrik: „Leider ist die Zusammenarbeit mit dem Standesamt bisher nicht zustande gekommen, da wir uns derzeit nicht handlungseinig werden konnten, was die reinen standesamtlichen Trauungen im Klosterschätzchen angeht. Nach wie vor sind wir aber gerne bereit, eine Lösung zu finden mit der sich beide Seiten arrangieren können.“

Aus Gründen des Geschäftsmodells als reine Eventlocation sei es nur möglich, Trauungen in Verbindung mit einer anschließenden Feier im Klosterschätzchen anzubieten. Jennifer Driesen von der Marketingabteilung der Kochfabrik erläuterte, dass aufgrund des neuen Geschäftsmodells in Uetersen Personal nicht ständig vorgehalten werden könne. Müsse zum Beispiel auf- und zugeschlossen werden, fielen erstens Kosten an, die beglichen werden müssten, zweitens fehle dieses Personal dann an anderer Stelle.

Uetersens Bürgermeisterin respektiert die Entscheidung

Uetersens Bürgermeisterin Andrea Hansen (SPD) sagte, dass sie die unternehmerische Entscheidung respektiere. Allen Paaren, deren Trauung nun nicht mehr im Kloster stattfinden könne, sei mitgeteilt worden, dass sie selbstverständlich am gebuchten Tag die Ehe in Uetersen eingehen könnten − im Trauzimmer des Rathauses.

Mit dem Inhaber der Kochfabrik und nun auch des Klosterschätzchens Patrick Diehr werde sie demnächst ein Gespräch führen. Dabei wolle sie klären, auf welcher Basis eine weitere Zusammenarbeit mit dem Standesamt möglich ist. Hansen: „Ich möchte zu einem guten Miteinander kommen.“ In einigen Fällen ist eine Lösung offensichtlich bereits gefunden worden − abseits des terminierten Gesprächs. Die Bürgermeisterin bestätigte auf Nachfrage, dass das Klosterschätzchen wieder von mehreren Paaren für Eheschließungen gebucht worden und somit auch das Standesamt Uetersen im Boot sei.