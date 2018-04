Region Pinneberg in Kürze : +++ Uetersen: Klosterkirche öffnet wieder +++ Wedels Meldeamt schließt +++ Debatte um Discounter in Bönningstedt +++

Unfälle, Feuer, Politik, Veranstaltungen, Vereinsleben und Nachrichten im Kreis Pinneberg – hier fasst shz.de zusammen, was heute wichtig ist.

von shz.de

18. April 2018, 06:00 Uhr

Uetersen Die Klosterkirche, erbaut in den Jahren 1748 und 49, öffnet nach fast viermonatiger Schließzeit am kommenden Sonntag, 22. April, erstmals wieder ihre Türen. Aus diesem Anlass wird dorthin zu einem Festgottesdienst eingeladen, der um 10 Uhr beginnt. Pastorin Kirsten Ruwoldt und alle weiter an dieser Kirchzeit Mitwirkenden freuen sich auf viele Besucher.

Wedel Das Einwohnermeldeamt im Wedeler Rathaus bleibt vom 6. bis 15. Juni geschlossen. Grund ist eine komplette Systemumstellung für den viel frequentierten Fachdienst. Die Verwaltung bittet alle Bürger, sich rechtzeitig auf die Service-Pause einzustellen. Während der Schließung sind Beantragung, Ausstellung, Ausgabe und Verlängerungen von Personalausweisen sowie die Beantragung von Führungszeugnissen nicht möglich. Ebenso können keine An- oder Abmeldungen nach Umzügen erfolgen.

Bönningstedt Mit einer Pressemitteilung wenden sich die Anwohner des Bönningstedter Bebauungsplans 36 – Errichtung eines Discounters und eines Drogeriemarkts – an die Öffentlichkeit. Wie Hans Schulz, Mitglied der Gruppe, berichtet, haben sich die Nachbarn vor einiger Zeit mit einem Fragenkatalog an die im Gemeinderat vertretenen Fraktionen gewandt und um Gespräche gebeten. „Das Ergebnis des Gesprächs mit der Bönningstedter Wählergemeinschaft war der Antrag im vergangenen Bauausschuss, den bestehenden B-Plan 16 nicht anzufassen“, berichtet Schulz. Dieser Antrag wurde jedoch abgelehnt.

Elmshorn Der Verein Wendepunkt hat seinen Tätigkeitsbericht für 2017 vorgelegt. Die Zahlen sprechen für sich. Allein die Trauma-Ambulanz hat gleich um 60 Prozent im Vergleich zum Vorjahr zugelegt. Und mehr als 1000 Menschen haben sich mit ihren Sorgen und Anliegen an das Team um Ingrid Kohlschmitt gewendet. Die meisten „Klienten“ waren Kinder und Jugendliche. Zudem wurden Schulen, Organisationen und Fachkräfte geschult. Ganz nach dem Motto: „Respektvoll und Gewaltfrei“.

Pinneberg Die Pinneberger Lions unterstützen Nachwuchsathleten des VfL Pinneberg. In Zusammenarbeit mit dem Modehaus Kunstmann stellt der Service-Club 2500 Euro zur Verfügung, von dem sich finanziell benachteiligte Nachwuchssportler Ausrüstungsgegenstände kaufen können. VfL-Geschäftsführer Uwe Hönke freute sich über die unbürokratische Unterstützung. Durch Teilhabegutscheine könnten Vereinsbeiträge oft gestemmt werden, für Equipment gebe es aber keine Hilfe vom Staat.

Schenefeld Rechtsanwältin Silke Hofmann aus Schenefeld unterstützt ehrenamtlich Geflüchtete auf ihrem Weg durch den Behörden-Dschungel. Ein weiterer Schwerpunkt ihrer Tätigkeit ist die Vermittlung von Verfahrensabläufen. „Gerade vor ihrer Anhörung beim Bundesamt habe ich versucht, den Geflüchteten ihre Angst vor Behörden durch Information zu nehmen“, sagt sie im Gespräch mit unserer Zeitung. Zudem sei Juristendeutsch nicht einfach zu verstehen. Auch hier hilft die Schenefelderin aus.

Hamburg Die Lange Nacht der Museen in Hamburg feiert ihren 18. Geburtstag – und 59 Museen machen mit. Unter dem Motto „Forsch Dich durch die Nacht!“ öffnen die Häuser am Samstag (21. April) von 18 bis 2 Uhr ihre Türen, wie die Veranstalter am Dienstag mitteilten. Auf dem Programm stehen 870 Veranstaltungen, darunter Mitmachaktionen, Führungen, Konzerte, Filme und Theaterdarbietungen.

Schleswig-Holstein Holstein-Trainer Markus Anfang wechselt zum Saisonende zum 1.FC Köln. Das gab der Verein am Dienstag auf seiner Webseite bekannt. Mit Anfang verlässt auch sein Co-Trainer Tom Cichon den Verein. Der einstige Erstliga-Fußballer Anfang galt schon vor Peter Stögers Aus und Ruthenbecks Amtsübernahme Anfang Dezember als Wunschkandidat der Kölner. Dem Vernehmen nach soll eine Ablösesumme für ihn fällig werden, die zwischen 1,0 und 1,5 Millionen Euro liegen soll. Diese Zahlen wurden von keiner Seite bestätigt.