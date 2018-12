Region Pinneberg in Kürze : +++ Uetersen: Entlassungen in der Feldmühle +++ VHH-Protest in Schenefeld +++ Kreis-CDU enttäuscht über Wahl +++

Unfälle, Feuer, Politik, Veranstaltungen, Vereinsleben und Nachrichten im Kreis Pinneberg – hier fasst shz.de zusammen, was heute wichtig ist.

von shz.de

08. Dezember 2018, 06:00 Uhr

Uetersen Die insolvente Papierfabrik Feldmuehle legt eine Produktionslinie still und halbiert ihre Belegschaft. Künftig werde das Unternehmen keine Papiere mehr für Kataloge, Prospekte oder Zeitschriften herstellen und die Belegschaft auf rund 180 Beschäftigte reduzieren, teilte die Feldmuehle GmbH am Freitag im Anschluss an eine Betriebsversammlung in Uetersen mit.

Schenefeld Die Aufregung war am Donnerstagabend groß: Mitarbeiter der Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein (VHH) versammelten sich vor dem Schenefelder Rathaus, um ihren Unmut über die Stadt deutlich zu machen. Die VHH hat das ehemalige „Sportwelt“-Areal erworben und will dort einen Parkplatz für Elektrobusse schaffen. Doch die Stadt hat andere Pläne und will dies mit einer Änderung der Bebauungspläne verhindern.

Kreis Pinneberg Zwei Wahlgänge waren nötig, dann stand fest, dass Annegret Kramp-Karrenbauer sich im Kampf um den CDU-Bundesvorsitz knapp gegen Friedrich Merz durchgesetzt hatte. 51,75 zu 48,25 Prozent lautete das Ergebnis für die bisherige Generalsekretärin ihrer Partei. Nicht zur Freude der Delegierten aus dem Kreis Pinneberg. „Es herrscht tiefe Enttäuschung“, sagte CDU-Kreisvorsitzender Christian von Boetticher unserer Zeitung. „Wir hatten in der Partei wegen der Kandidatur von Friedrich Merz Aufbruchstimmung.“

Pinneberg Nur noch die Ratsversammlung muss zustimmen, dann geht Pinnebergs Etat zur Genehmigung nach Kiel. Der Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen hat den Entwurf mit einem Jahresergebnis von 9 Millionen Euro Minus durchgewunken. Streit gab es darüber, ob die geplanten Investitionskredite nicht von den von Kiel geforderten 14 Millionen Euro noch auf 15 Millionen angehoben werden könnten.

Elmshorn Mit 36 Ja-Stimmen und drei Enthaltungen hat das Elmshorner Stadtverordneten-Kollegium am Donnerstag den Haushalt für das Jahr 2019 verabschiedet. Der Etat umfasst ein Volumen von etwa 120 Millionen Euro. Klar ist jetzt auch: Elmshorn erhebt als zweite Stadt im Bundesland Schleswig-Holstein eine eigene Wettlokalsteuer. Die Steuer soll helfen, weitere Ansiedungen in der City zu verhindern.

Schleswig-Holstein Mit einem Ermittlungstrupp in Boostedt (Kreis Segeberg) versucht die Polizei seit April, Abschiebungen für straffällige Flüchtlinge zu beschleunigen. Wie erfolgreich die Maßnahme ist, kann das Innenministerium jedoch nicht sagen – Zahlen dazu werden schlicht nicht erhoben.

Hamburg Helmut Schmidt als kleiner Junge mit Matrosenmütze im Jahr 1925 - daneben als lässig-lockerer Altkanzler und "Zeit"-Herausgeber im Jahr 2000: Mit diesen beiden Fotos begrüßt die Ausstellung "Helmut Schmidt. Pflicht - Vernunft - Leidenschaft. 100 Jahre in 100 Bildern" ihre Besucher. Fans des 2015 gestorbenen Hamburger Ehrenbürgers können sich auf eine Sonderbriefmarke freuen.

Wedel Mit ihrem Votum für den Haushalt 2019 plädierten Wedels Politiker Donnerstagabend gleichzeitig für eine Erhöhung der Grundsteuer B von 380 auf 425 Prozent. Der so beschlossene Etat liegt mit knapp 690.000 Euro leicht im Plus. Im Stellenplan konnte die SPD eine neue volle Kraft für den Fachdienst Gebäudemanagement durchsetzen. Nur Linke und WSI wollten dem Haushaltsplan nicht zustimmen.

Ellerau Der Leiter des Finanzressorts der Stadt Norderstedt, Jens Rapude, hat den Ellerauer Gemeindevertretern einen Sparkurs verordnet. Er warnte nach der Verabschiedung des Doppelhaushalts für 2019 und 2020 vor steigenden Defiziten in den Folgejahren. 2019 will das Dorf noch einen Überschuss von 440000 Euro erwirtschaften. Ein Jahr später werden es nur noch 100000 Euro sein.

Uetersen Die Haushaltsplanzahlen für 2019 liegen nun vor. Die Uetersener Ratsversammlung wird sich am kommenden Dienstag abschließend mit dem Zahlenmaterial befassen. Sowohl der Ergebnis- als auch der Finanzplan für 2019 weisen ein Minus aus. Das erwartete Defizit im Ergebnisplan beträgt zirka 1 Million Euro. Der Fehlbetrag im Finanzplan umfasst ein Minus von 2,7 Millionen Euro.