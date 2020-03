Voting des Tages : UEFA verschiebt die EM auf 2021 – richtige Entscheidung?

An dieser Stelle finden Sie jeden Tag eine Umfrage zu einem aktuellen Thema.

17. März 2020, 18:00 Uhr

Wie schon spekuliert wurde, wird die Fußball-Europameisterschaft 2020 verschoben, das gab die UEFA am Dienstag, 17. März, bekannt.

Das paneuropäische Turnier sollte mit München als einem von zwölf Gastgebern ursprünglich in diesem Sommer ausgetragen werden – die Klubs und Ligen drängten in der weltweiten Krise aber auf die Verlegung, um selbst mehr Zeit zu gewinnen. Den endgültigen Beschluss fasste das Exekutivkomitee der Europäischen Fußball-Union am Dienstag.



Wir möchten von Ihnen wissen:

UEFA verschiebt die EM auf 2021 – richtige Entscheidung? Absolut. Der Termin war nicht mehr zu halten. Verschieben, in Ordnung. Aber gleich um ein Jahr? Nein, das halte ich für übertrieben. zum Ergebnis

