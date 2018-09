Region Pinneberg in Kürze : +++ Überschuss von 6,8 Millionen Euro für Elmshorn +++ Bahnhofssanierung in Pinneberg +++ Aktion gegen Müllsünder +++

Unfälle, Feuer, Politik, Veranstaltungen, Vereinsleben und Nachrichten im Kreis Pinneberg – hier fasst shz.de zusammen, was heute wichtig ist.

von shz.de

06. September 2018, 06:00 Uhr

Elmshorn Ein Überschuss von 6,8 Millionen Euro – 5,9 Millionen Euro mehr als geplant. Der Haushalt der Stadt Elmshorn für das Jahr 2017 kann sich sehen lassen und die Kommunalpolitiker reagierten entsprechend euphorisch. Sollte der Haushalt für die kommenden vier Jahre mit einem Plus geplant werden, wäre die Stadt künftig bei Krediten nicht mehr abhängig vom Land.

Pinneberg Die Serie von Bürger-Informationsveranstaltungen der Verwaltung ist mit dem Thema „Neugestaltung des Bahnhofes“ und dessen Umfeldes fortgesetzt worden. Bauamtschef Klaus Stieghorst führte durch den öffentlichen Informationsabend, nachdem Bürgermeisterin Urte Steinberg (parteilos) in ihrer Einführungsrede versprach, dass der viertwichtigste Bahnhof Schleswig-Holsteins mit der Neugestaltung nicht nur eine attraktive Drehscheibe für Reisende werden wird, sondern auch in Sachen Funktionalität auf neuestem Stand sein wird.

Kreis Pinneberg Nun wird es ernst für Menschen, die immer noch Plastikmüll in Biotonnen werfen. Von Donnerstag an werden die Tonnen kontrolliert. Und wenn sich Stoffe darin befinden, die da nicht reingehören, werden die Tonnen im Kreis Pinneberg nicht geleert. Kreisverwaltung und GAB (Gesellschaft für Abfallwirtschaft und Abfallbehandlung) wollen die Zweckentfremdung der Biotonnen nicht länger hinnehmen.

Wedel „Wir haben eine geänderte Situation und nicht mehr diesen Druck bei der Schaffung von Notunterkünften, den wir hatten. Wir wollen mit unserem Vorschlag den Bau nicht verhindern, sondern vertagen“, sagte Bürgermeister Niels Schmidt (parteilos). Er begründete den Vorschlag der Verwaltung den umstrittenen Unterkunftsbau auf dem Grundstück Steinberg 8 vorerst auf Eis zu legen, „bis Ergebnisse des Sportentwicklungsplanes Wedel vorliegen“. Die Fläche sei möglicherweise die einzige, die für den Bau einer Sporthalle, wie vom SC Rist gefordert, zur Verfügung stehe. „Es ist keine Entscheidung durch die kalte Küche“, betonte der Verwaltungschef. Ein Meinungsbild wollte Schmidt im Ausschuss für Jugend und Soziales einholen. Das war aber uneinheitlich.

Westerhorn Schon zur Kommunalwahl im Mai traten Westerhorns Sozialdemokraten nicht mehr an. Nun steht die Auflösung des Ortsvereins unmittelbar bevor. Gerade einmal zehn Mitglieder zählt Ortschefin Sabine Strate noch. Die meisten davon sind sogenannte „Passive“, die zwar Geld zahlen, aber nicht aktiv in der Lokalpolitik mitarbeiten.

Hamburg Wegen tödlicher Schüsse bei einem Einbruchsversuch in Hamburg-Eppendorf hat das Landgericht einen Albaner zu 13 Jahren Haft verurteilt. Der 39-Jährige habe bei der Tat am 20. August vergangenen Jahres zweimal mit einer Pistole auf zwei ihm bekannte Bewohner geschossen, sagte die Vorsitzende der Strafkammer, Petra Wende-Spohrs, am Mittwoch. In deren Wohnung wollte er einbrechen, wurde dann aber überrascht.

Schleswig-Holstein Der unbekannte Baumkiller von Geesthacht hat erneut zugeschlagen: Auch am Dialogweg setzte er seine Säge an und fällte einen Ahorn am Straßenrand. „Wir sind ratlos“, sagte Dirk Pretzsch, Baumpfleger der Stadtbetriebe am Mittwoch, nachdem er den gefällten Baum beseitigt hatte.