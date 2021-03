Kreis Pinneberg in Kürze : Überraschung bei Wahl zum Stadtwerke-Chef +++ Mehr Kreuzottern im Himmelmoor +++ Neue Impftermine in Schleswig-Holstein

Unfälle, Feuer, Politik, Veranstaltungen, Vereinsleben und Nachrichten im Kreis Pinneberg – hier fasst shz.de zusammen, was am 27. März wichtig ist.

Barmstedt Die Maschen von Trick- und Telefonbetrügern werden immer dreister. Mittlerweile haben die Kriminellen auch Corona als Druckmittel entdeckt, um an das Geld ihrer Opfer zu gelangen. So ist es am Donnerstag (25. März) einer Frau aus Barmstedt ergangen, die nach Mitteilung der Polizei aber auf diesen Versuch nicht hereingefallen ist. Demnach hat...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.