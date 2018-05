von René Erdbrügger

30. April 2018, 16:27 Uhr

Überhitztes Fett hat am Montag um 14.24 Uhr in einem Mehrfamilienhaus an der Elmshorner Straße in Pinneberg eine Rauchentwicklung ausgelöst. Die Feuerwehr rückte mit zwölf Kameraden und der Drehleiter aus. Der Bewohner hatten allerdings den Deckel auf die Pfanne gelegt und den Herd abgeschaltet. Eine Nachkontrolle reichte deshalb aus, so Einsatzleiter Kai Halle.