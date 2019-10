Über 400 Jahre Familienbetrieb

Familie Pein ergänzt Milchviehbetrieb durch Einnahmen aus ihrem Erlebnisbauernhof

30. Oktober 2019, 14:00 Uhr

Der Strukturwandel hat die Landwirte im Griff. Manche vergrößern ihre Betriebe, um günstiger produzieren zu können, denn mit ihren Erzeugnissen erzielen sie oft nur niedrige Preise. Andere geben auf. Wie geht es den Landwirten, die bis heute durchgehalten haben? Unsere Autorin Michaela Eschke hat sie besucht. Im vierten Teil unserer Serie geht es um Hauke Pein, der leidenschaftlicher Milchviehhalter in Appen ist.



Seit dem 16. Jahrhundert betreibt die Familie Pein Landwirtschaft. Der Betrieb ist auf die Milchproduktion spezialisiert, vor 15 Jahren wurde er durch einen Erlebnisbauernhof mit Café erweitert. Durch dieses zweite Standbein gelingt es, Milchpreisschwankungen abzufedern.

Fasziniert beobachten die siebenjährige Isabelle und sechsjährige Stella, wie Milchbauer Jürgen Pein den Kühen das Melkgeschirr anlegt. Während sich das Melkkarussell dreht, werden die 230 Kühe des Almthofs automatisch gemolken. Junior Hauke Pein nimmt derweil Milchproben für eine Qualitätskontrolle. Haben die Kinder eine Frage, wird sie geduldig von den Landwirten beantwortet.

Wie moderne Landwirtschaft funktioniert, können Besucher des Almthofs hautnah erleben. Sie dürfen durch die Gänge der Stallungen spazieren, den 230 Kühen beim Fressen, bei der Fellpflege oder beim Wiederkäuen zusehen und die Kälber oder Legehennen besuchen. Einige Attraktionen wurden eigens für die Besucher geschaffen: die überdachte Strohburg zum Toben, Gehege mit Zwergschafen, Ziegen und Kaninchen, ein Spielplatz, das sommerliche Maislabyrinth oder das Hofcafé mit selbstgebackenen Leckereien.

Der Erlebnisbereich, sagt Landwirt Hauke Pein, ist ein Nebenerwerb. Hauptsächlich lebt die Familie von den Einnahmen aus der Milchproduktion. Doch genau diese Einnahmen schwanken. Sämtliche Milch geht an die genossenschaftliche Meierei in Barmstedt, die die Milch weitervertreibt. „Ich weiß erst am Anfang des nächsten Monats, was die Milch tatsächlich eingebracht hat“, erklärt Pein. „Heute ist der Landwirt nicht nur von der Natur, von Wind und Wetter abhängig, sondern auch vom Weltmarkt.“ Aktuell bekommt er 32 Cent pro Liter. Angesichts der Dürre im vergangenen Jahr ist das zu wenig: „Wir konnten 2018 nicht genug Futtermittel ernten und mussten auch Stroh dazukaufen, die Produktionskosten sind hoch.“



Fünf Familienmitglieder aus zwei Generationen arbeiten hier und leben vom Betrieb, hinzu kommen landwirtschaftliche und gastronomische Angestellte. Die Geschichte der Landwirtschaft Pein reicht 14 Generationen zurück bis ins 16. Jahrhundert. 2002 siedelte der Betrieb um, von der Bogenstraße in Appen auf den wesentlich größeren Almthof, denn der Bestand an Milchkühen ist in den letzten Jahrzehnten beträchtlich gestiegen. Schulklassen und Kindergartengruppen kommen schon seit 25 Jahren, inzwischen sind es 120 pro Jahr. „Der Erlebnisbauernhof ist uns auch in Zeiten von Milchkrisen ein zweites Standbein“, berichtet der studierte Agrarwissenschaftler Pein.

An der Milchtankstelle und am Regiomaten können sich die Besucher mit frisch gezapfter Rohmilch und regionalen Produkten eindecken. Auch frische Freilandeier sind erhältlich. Sämtliche Eier der 250 Legehennen, wöchentlich rund 1 300 Stück, werden direkt verkauft. An der Milchtankstelle erzielt die Familie zwar einen höheren Milchpreis, besonders ins Gewicht fällt das aber nicht, denn veräußert wird hier weniger als ein Prozent der Gesamtmenge.

Die Kühe und Hühner des Almthofs sind Nutztiere. Im Alter von durchschnittlich sieben Jahren, wenn sie sich nicht mehr rentieren, kommen die Milchkühe auf den Schlachthof, und die in die Jahre gekommenen Legehennen werden zu Suppenhühnern. „Wir halten die Tiere, um davon zu leben“, stellt Betriebsleiter Hauke Pein klar. Doch dass es den Tieren gut geht, ist für Pein, der sich nicht nur als Manager sieht, sondern auch als „leidenschaftlichen Milchviehhalter“, zentral. Die Eier stammen aus Freilandhaltung. „Alle Kühe kommen im Sommer für vier Stunden raus auf die Weide“, berichtet er. Seine Schwester Svenja Pein, die unter anderem für die Reproduktion zuständig ist, ergänzt: „Im Laufstall können sie sich nicht nur frei bewegen, sie haben auch einen Auslaufbereich, auch außerhalb der Weidesaison.“



