Pinneberg : Türkische Kinder feiern Fest zu Ehren von Atatürk

Der Türkische Elternverein Pinneberg hat in die Rübekamphalle eingeladen. Das Programm war bunt und abwechslungsreich.

von Frauke Heiderhoff

02. Mai 2018, 16:00 Uhr

Pinneberg | Kinderchor, türkisches Puppentheater und ein Zauberer haben während des Kinderfestes in der Rübekamphalle in Pinneberg für viel Abwechslung gesorgt. Der Türkische Elternverein Pinneberg (PTVB) hatte eingeladen, weil am 23. April in der Türkei die Eröffnung des ersten freien Parlaments durch Mustafa Kemal Atatürk gefeiert wird. Gleichzeitig ist der Tag auch allen Kindern auf der ganzen Welt gewidmet.

Die erste Konsulin des türkischen Generalkonsulats aus Hamburg, Yonea Sunel, aber auch deren Vorgänger, Ulku Bassoy, sowie Bildungsattache Safiye Genc und Pinnebergs Bürgermeisterin Urte Steinberg (parteilos) richteten persönliche Worte an die zahlreichen Gäste.

Sema Scheib, erste Vorsitzende des PTVB, erinnerte wie Sunel und Genc daran, dass Atatürk am 23. April 1920 den Kindertag einführte – getreu dem Motto „Unsere Kinder sind unsere Zukunft“. Das Kinderfest trägt seit 1979 den erweiterten Titel „Internationales Kinderfest“.

Steinberg gratulierte dem Türkischen Elternverein zur gelungenen Feier. Sie erinnerte auch an Mustafa Kemal Atatürks „schöne Idee“, dass Kinder am Kindertag einmal in die Rolle der Erwachsenen schlüpfen- und sogar auf dem Stuhl des Präsidenten Platz nehmen dürfen. Das sei „keine Selbstverständlichkeit“, betonte die Bürgermeisterin. Erwachsene verstünden manchmal ihre eigenen Kinder nicht. Frauen schüttelten hin und wieder den Kopf über Männer. Türkischstämmige wunderten sich über das Verhalten ihrer deutschen Nachbarn und anders herum. „Wir sind nicht alle gleich, sondern herrlich verschieden und bunt“, betonte Steinberg. Das Wichtige sei und bleibe aber der Wille, sich gut verstehen zu wollen. „Das ist leicht“, erläuterte Steinberg. Ein guter Trick bleibe jedoch immer, sich in die jeweils andere Persönlichkeit hineinzudenken, um gegenseitiges Verständnis zu gewährleisten.